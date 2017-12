OST Fest 2013 s-a anulat

Mega-evenimentul internaţional de rock OST Fest 2013, care ar fi trebuit să aibă loc între 7 şi 9 iunie, la pavilionul Romexpo din Bucureşti, s-a anulat, după cum anunţă organizatorii de la Project Events. „Ne-am dorit ca ediţia Ost Fest 2013 să depăşească ediţia Ost Fest 2012. În 2012, am ridicat nivelul de valoare al evenimentului foarte mult cu trupe ca Motorhead, Europe, Megadeth, Motley Crue, Manowar şi Dimmu Borgir. Pentru ediţia din 2013 ne-am apucat de lucru chiar înainte să se termine ediţia din 2012. Am trimis sute de mailuri şi oferte, dar, din diverse motive, nu am reuşit să asigurăm alte nume mari care să vină pe scena Ost Fest, în afară de King Diamond. Trupele mari pe care le doream la festival sunt ori în turneu în afara Europei, ori au alte angajamente. Cum nu dorim să înşelăm aşteptările fanilor Ost Fest sau să avem un festival mediocru, preferăm să anulăm festivalul de anul acesta. Ne apucam de lucru pentru ediţia din 2014!”, a declarat Sorin Săraru, managing partner la Project Events.

Organizatorii îşi cer scuze şi ţin să precizeze că toţi fanii care şi-au achiziţionat bilete şi abonamente pentru ediţia Ost Fest 2013 îşi pot recupera banii începând de mâine, din locaţiile de unde le-au cumpărat.