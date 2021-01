Oțelul – lucruri interesante de știut despre materialul viitorului

Oțelul reprezintă unul dintre materialele care se impun în variate industrii grație caracteristicilor sale de rezistență, fiabilitate, durabilitate, manevrabilitate și costuri. De la foaia laminată la rece și oțel plat laminat ori rulouri din oțel și până la tablă groasă laminată ori profile curbate, oțelul este disponibil într-o serie de forme care îl poziționează în topul materialelor viitorului.

Oțelul inoxidabil, oțelul de aliaj, oțelul pentru mașini-unelte și oțelul carbon își găsesc aplicabilitatea în majoritatea ramurilor industrial, contribuind la dezvoltarea omenirii și la protejarea mediului înconjurător (grad de reciclare de 100%). Citește în continuare pentru a afla câteva lucruri interesante despre oțel și modul în care acesta reușește să surprindă omenirea!

Materialul care continuă să surprindă oamenii!

Acest aliaj, care are în compoziția sa carbon, în cantități cuprinse între 0,3% și maxim 2, 11%, reușește să le ofere oamenilor surprize. Una dintre acestea este oferită chiar de structura din oțel cea mai cunoscută (turnul Eiffel). În mod normal, aceasta are o înălțime de 324 metri, numai că, în timpul verii, datorită faptului că oțelul are capacitate de dilatare, structura “se înalță” cu 0,15 metri.

Folosit pentru prima dată la un “zgârie nori” în 1884, în Chicago, SUA (la clădirea Home Insurance Building), oțelul le permite arhitecților și proiectanților să opereze cu structuri care se pot asambla și dezasambla foarte ușor. Este și cazul clădirilor Empire State Building și US Steel Tower, care prezintă această caracteristică; așadar, în caz de nevoie, aceste structuri pot fi dezambalate foarte simplu.

Și dacă tot discutăm despre structuri și configurații bazate pe oțel trebuie menționat faptul că acoperișurile din acest material sunt mult mai rezistente decât cele tradiționale (care au o durată de viață de aproximativ 17 ani), ajungând până la 50 de ani. Oțelul este și mai ușor în comparație cu betonul (cu până la de 8 ori mai ușor), iar acest lucru îl face cel mai folosit material modern în industria de construcții.

Cu siguranță că nu te-ai fi gândit că 25% dintr-un computer este format din părți care au în componența lor oțel. Dar că 75% din cele mai importante aparate electrocasnice se bazează pe aceste material? Ori că oțelul a fost folosit pentru mașini încă din 1918 și că toate centurile de siguranță folosesc acest tip de material pentru că oferă cel mai ridicat nivel de securitate în cazul impactului în caz de accident?

Oțelul nu doar surprinde plăcut prin intermediul caracteristicilor sale, ci și generează locuri de muncă (în mod direct și indirect). În Europa, de exemplu, numărul acestor locuri de muncă era de 2, 6 milioane (din care doar 12, 5% erau directe – 320,000, în timp ce 60, 5% erau indirecte – 1,570,000 și restul de 27%, induse – 701,000).

Valoarea încasărilor rezultate din piața directă și indirectă a oțelului a fost de 148 de miliarde Euro în 2018, din care, numai 25,4 miliarde Euro au provenit din industria de prelucrare a oțelului, restul fiind rezultatul utilizării acestui material în alte industrii (indirect – 86,1 miliarde Euro și Indus – 36,5 miliarde Euro).

Cel mai mare producător de oțel rămâne Asia (70,3% din producția totală), Europa având o producție care acoperă 17, 2% din valoarea globală, iar SUA totalizând 6,7% din această producție. China se poziționează atât pe locul celui mai mare producător, cât și pe cel al celui mai mare importator de oțel.

Cu siguranță că unul dintre cele mai importante aspecte care trebuie menționate în ceea ce privește oțelul este capacitatea sa de a susține mediul înconjurător. Este 100% reciclabil, fiind în același timp și materialul care este folosit într-o proporție majoritară la echipamentele destinate producerii de energie regenerabilă (solară, eoliană și hidro). Oțelul reușește să surprindă și o face într-un mod foarte util pentru omenire, ceea ce îl face unul dintre materialele principale ale viitorului.