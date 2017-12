OTP Bank se extinde

OTP Bank România a transformat 14 puncte bancare cu operaţiuni de self -banking şi consultanţă în sucursale şi agenţii cu activitate normală, ce includ procesare şi operaţiuni cu numerar, a declarat, ieri, directorul de carduri şi produse bancare, Adrian Chichiţă. „Am decis să îmbunătăţim punctele bancare respective, ca să ne adaptăm condiţiilor din prezent, iar procesul va fi finalizat luna viitoare, respectiv 15 august”, a spus Chichiţă. Banca are în prezent 105 unităţi şi va deschide o nouă unitate săptămîna viitoare. „Iniţial, planul prevedea deschiderea a 20 de puncte bancare fără ghişee, însă planul a fost schimbat între timp, în funcţie de condiţiile de piaţă”, a mai spus directorul OTP. El a menţionat că OTP Bank a înregistrat o creştere a volumului tranzacţiilor cu cardurile de peste 20% între iunie 2008 şi iunie 2009, în condiţiile în care, la jumătatea anului trecut, ritmul anual de creştere se situa la 90%. OTP Bank acordă împrumuturi pe cardul de credit de pînă la trei salarii nete lunare, în limita a 5.000 de euro, echivalent în lei. Banca vrea să vîndă între 1.000 şi 1.500 de pachete pentru IMM-uri pînă la sfîrşitul acestui an, în condiţiile în care, de la lansarea a trei astfel de produse, respectiv 22 aprilie, banca a vîndut 427 de pachete. Produsele sînt destinate IMM-urilor cu o cifră de afaceri de pînă la 25 milioane euro, banca avînd în prezent 24.000 de astfel de clienţi.