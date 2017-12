OTP Bank solicită bani pentru creditarea companiilor mari şi medii

OTP Bank România negociază cu banca-mamă o nouă linie de finanţare, pe care să o primească în acest an, în valoare de 30 milioane franci elveţieni (circa 20 milioane euro), pe care s-o folosească pentru creditarea companiilor medii şi mari, a spus preşedintele băncii, Laszlo Diosi. „Creditarea este încă lentă, dar cred că vom avea nevoie de resursele suplimentare pentru creditarea persoanelor juridice, companii mijlocii şi mari, care trebuie să-şi finanţeze activitatea”, a spus Diosi. Noua linie de finanţare ar avea o scadenţă de cinci ani, a mai precizat preşedintele OTP Bank, adăugînd că banca nu are finanţări de la banca-mamă care să ajungă la scadenţă în acest an. În prima parte din 2009, subsidiara din România a grupului OTP a mai primit o finanţare în valoare de 40 milioane franci elveţieni (26 milioane euro).