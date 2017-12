Otravă prohibită, aruncată pe domeniul public în Constanța

Cazul animalelor otrăvite în zona Eden din municipiul Constanța, prezentat în exclusivitate de cotidianul „Telegraf“, a ajuns în atenția ofițerilor Serviciului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (AESP), din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța. Polițiștii au intrat în alertă după ce rapoartele toxicologice întocmite de Direcția Sanitar-Veterinară (DSV) Constanța au indicat faptul că animalele au murit după ce au ingerat carbofuran (n.r. - furadan). Ofițerii AESP încearcă să dea de urma individului care a ucis peste 20 de câini și pisici și să descopere cum a intrat acesta în posesia substanței interzise. Specialiștii spun că furadanul este unul dintre cele mai toxice pesticide folosite pentru a controla insectele într-o varietate de culturi. În anul 2008 a fost interzis atât în România, cât și în Uniunea Europeană. „A fost pornită o anchetă pentru depistarea și tragerea la răspundere a persoanei care a deținut și manipulat substanța respectivă. În cauză s-a deschis un dosar penal in rem pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de substanțe toxice interzise și uciderea animalelor cu intenție, fără drept. Dacă va fi găsită vinovată, persoana respectivă riscă între doi și șapte ani de închisoare, respectiv de la trei luni la un an de detenție sau amendă penală“, a declarat scms. Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța. „Am un cerc de suspecți și le-am indicat polițiștilor persoanele care de-a lungul timpului au amenințat că vor face rău animalelor. Trebuie să ținem cont că aceste fapte implică un pericol social extrem de ridicat. Cel care a făcut acest lucru poate omorî oameni nevinovați. În zona în care animalele au fost otrăvite se află și un liceu pentru persoanele cu dizabilități, iar riscul este cu atât mai crescut“, a declarat fostul deputat Metin Cerchez, cel care a semnalat cazul.

OM FĂRĂ SUFLET Psihologii și reprezentanții Asociației pentru Protecția Animalelor spun că cel care a omorât animalele are probleme psihice. „Nu are suflet. Nu ai cum să omori animalele care nu fac niciun rău. Din punct de vedere psihic are probleme serioase. Nu doar că le-a ucis, însă s-a chinuit să facă rost de această substanță, care probabil e scumpă și nu se găsește pe toate drumurile. Este posibil ca, în trecut, el sau copilul lui să fi fost mușcat de un câine și a decis să se răzbune în acest mod“, a declarat cms. șef Liviu Chesnoiu, expert poligraf. „Este un gest inuman! Probabil a vrut să scape de animalele din zonă, însă nu în acest mod le va face să dispară, pentru că vor apărea altele. E o crimă ce a făcut el. A lăsat animalele să moară în chinuri! Gestul lui a pus în pericol viețile oamenilor! În zona respectivă se jucau mai mulți copii. Ce se întâmpla dacă unul dintre ei ingera furadan?!“, a declarat Ziadin Murat, reprezentantul Asociației pentru Protecția Animalelor Constanța. Medicii spun că furadanul este o substanță extrem de periculoasă. Amintim că pe strada Constantin Brâncuși, din zona Eden, constănțenii au găsit, în decurs de trei săptămâni, peste 20 de animale moarte, câini și pisici, care se aciuaseră pe lângă blocurile din zonă. Metin Cerchez a luat atitudine și s-a adresat DSV Constanța și Poliției.