Ouăle de ciocolată Kinder Surprise, interzise! Vezi motivul!

Orice copil, din orice țară, este mai mult decât încântat atunci când primește ciocolată. Dar bucuria este și mai mare atunci când este sub formă de ou, iar în interiorul oului se află și o jucărie-surpriză. Dacă cel mic ar primi un singur ou nu ar fi nicio problemă, însă sunt părinți care-și răsfață copiii cu mai multe ouă pe zi, fapt ce nu face altceva decât să crească riscul de obezitate în rândul celor mici. O legislație alimentară strictă a intrat în vigoare în Chile pentru a lupta împotriva obezității, obligând producătorii să precizeze pe etichete conținutul de zahăr sau de grăsimi saturate și interzicând, printre altele, vânzarea de ouă de ciocolată Kinder Surprise, relatează AFP, scrie Agerpres. ”Chile se poziționează ca o țară pionieră în termeni de promovare a alimentației sănătoase”, a subliniat ministrul Sănătății, Carmen Castillo, într-un comunicat. Țara este considerată un model de creștere economică în America Latină, dar și una dintre principalele consumatoare de băuturi îndulcite. În prezent, peste 60% dintre chilieni (și o treime dintre copiii cu vârste sub 6 ani) sunt supraponderali. Legea care a intrat în vigoare luni, 27 iunie, a avut nevoie de 5 ani pentru a fi votată, plus 4 ani pentru a da timp industriei agroalimentare, care a făcut un lobby intens, să se adapteze. Legea promite să revoluționeze etichetele produselor vândute în magazine pentru a proteja mai ales copiii, interzicând vânzarea în școli de produse ce dăunează sănătății. De asemenea, produsele nu vor mai putea fi însoțite de o jucărie, precum Kinder Surprise sau ''Happy meal" de la McDonald's. Însă, în timp ce McDonald's își va putea reformula meniul pentru copii renunțând la jucărie, compania italiană Ferrero nu își va mai putea vinde ouăle de ciocolată Kinder Surprise pe piața chiliană.