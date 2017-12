Ouăle nu sunt dăunătoare pentru ficat

Chiar dacă se spune că ouăle sunt dăunătoare pentru ficat, specialiştii dărâmă acest mit precizând că oul conţine aminoacizi (ex. metionină) folositori pentru ficat. În plus, gălbenuşul are calitatea de a ajuta contracţia vezicii biliare, stimulând astfel activitatea fierii. În cazul în care aveţi pietre la vezica biliară, contracţiile sub acţiunea gălbenuşului de ou sunt dureroase şi se pot transforma în colici, deci în acest caz trebuie evitat consumul de ouă. Medicii spun “nu” ouălor prajite şi celor cu maioneză deoarece acestea sunt dăunătoare pentru ficat. Pe de altă parte, unele studii clinice arată că după consumarea unui ou, nivelul colesterolului în sânge nu creşte aproape deloc (de exemplu o ceaşcă de ouă crude adăugată dietei zilnice creşte nivelul colesterolului doar cu 9%). Deci, dacă vă plac foarte mult ouăle dar aveţi probleme cu colesterolul, mâncaţi doar albuşul. Acesta este un izvor extraordinar de proteine.