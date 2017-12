„Out of Doors Fest” revine!

Cea de-a doua ediţie a festivalului de muzică rock „Out of Doors Fest”, organizat de clubul Doors, va avea loc, luna viitoare, la Mamaia. După o primă ediţie în septembrie 2012, care a antrenat mii de oameni în parcarea Maritimo din Constanţa, festivalul revine cu acelaşi concept de a scoate atmosfera din club în aer liber, de data aceasta pe plaja din Mamaia Nord, spre Hanul Piraţilor, la sediul de vară al clubului, Doors Beach.

Festivalul va avea loc pe 11 şi 12 iulie şi promite două seri zgomotoase şi memorabile cu artişti consacraţi. Astfel, „Out of Doors Fest” 2014 îi are ca headlineri pe Viţa de Vie şi Cargo, alături de care vor urca pe scenă şi Omul cu Şobolani, Robin and the Backstabbers, The R.O.C.K., Alternosfera, Byron, EMIL şi Maddriven. Spectacolul va fi prezentat de rockerul Cristi Hrubaru. Cele două zile de festival vor cuprinde şi activităţi desfăşurate pe timp de zi, care urmează a fi anunţate de organizatori pe parcurs. Biletele şi abonamentele au fost puse deja în vânzare la sediul clubului Doors din Constanţa şi online, pe site-ul iabilet.ro. Un bilet pentru o seară de concert costă 30 de lei, iar abonamentele pentru ambele seri se găsesc la preţul de 50 de lei.