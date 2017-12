Out of Doors Fest, varianta rock a distracției pe litoral

Nici ploaia, tunetele și fulgerele nu au putut afecta dispoziția de distracție a iubitorilor de muzică rock reuniți la Doors Beach, pe plaja spre Năvodari, pentru a doua ediție a Out of Doors Fest, desfășurată vineri și sâmbătă. Norii amenințători din prima zi au fost goniți de ritmurile rock și heavy metal ale formațiilor The R.O.C.K. - Tribute AC/DC, Omul cu Șobolani, Robin and the Backstabbers și Vița de Vie, iar spectacolul prezentat de Cristian Hrubaru a putut continua fără probleme, sâmbătă, cu minirecitaluri ale trupelor Maddriven, E.M.I.L., Byron, Alternosfera și Cargo. Nu numai trupele consacrate au făcut, însă, impresie, întrucât în fiecare zi, începând cu ora 18,00, pe scenă au urcat formații aspirante la celebritate, precum Cristian Parmac Band, Shades of Indigo, Treișpe Cuvinte și Sunshine Experiment sau The Top Hats, Hangover și MT Place.

Succesul acestei ediții se va număra, cu siguranță, în cele câteva sute de bilete vândute, în miile de litri de băutură consumată, dar cel mai important detaliu privește trupele sau muzicienii constănțeni care au urcat pe scenă. Trupele Treișpe Cuvinte sau MT Place, alături de Maddriven, dovedesc apetitul publicului pentru muzică bună, cântată live, dar și încercarea curajoasă de a compune original, răsplătită fie prin organizarea de evenimente de gen, fie prin prezența spectatorilor.