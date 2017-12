Ovi este singurul compozitor al piesei „Playing with Fire”

Aproape imediat după ce tandemul Paula Seling - Ovi s-a clasat pe primul loc la selecţia naţională pentru Eurovision, atât în preferinţele juriului, cât şi ale publicului, a izbucnit şi scandalul legat de piesa câştigătoare, „Playing with Fire”. Acuzat, zilele trecute, că nu ar fi singurul autor al melodiei, Ovi a decis să îşi demonstreze nevinovăţia, prezentând dovada incontestabilă a faptului că „Playing with Fire” îi aparţine in exclusivitate. Este vorba despre un document semnat de producătorul norvegian al melodiei, în care acesta recunoaşte că Ovi este singurul autor al cântecului.

Partenerul de scenă al Paulei Seling era învinuit de faptul că nu este singurul autor al piesei câştigătoare şi mai mult, co-autorul piesei nu are cetăţenie română, ceea ce contravine regulamentului de participare al TVR. Dacă au existat voci care au încercat să discrediteze câştigătorii finalei locale Eurovision 2010, au apărut, în final, şi documentele care ar trebui să clarifice lucrurile pentru toată lumea. Astfel, Simen M Eriksrud nu este altceva decât producătorul piesei „Playing with Fire” şi recunoaşte acest lucru în scris, semnând un document pe care l-a primit de la Paul Nanca - managerul proiectului Paula Seling - Ovi.

Paula Seling şi Ovi au câştigat, sâmbăta trecută, finala selecţiei naţionale Eurovision, cu piesa „Playing with Fire\". Paula Seling şi Ovi au obţinut 12 puncte din partea juriului Eurovision şi 12 puncte din partea publicului, echivalentul a 23.412 voturi telefonice. Cei doi s-au clasat pe primul loc atât în preferinţele juriului, cât şi în cele ale publicului.

Finala concursului Eurovision se va desfăşura pe data de 29 mai, la Oslo, Norvegia. România va intra în concurs în cea de-a doua semifinală, care va avea loc pe 27 mai, acest lucru fiind decis în urma unei trageri la sorţi desfăşurate la Oslo. Prima semifinală va avea loc pe 25 mai, iar România va concura în a doua semifinală, alături de Elveţia, Lituania, Georgia, Turcia, Irlanda, Slovenia, Suedia, Ucraina, Olanda, Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Azerbaidjan, Cipru, Israel şi Armenia. Ordinea intrării în concurs va fi stabilită, ca de obicei, la întâlnirea şefilor de delegaţie, în martie.