OVIDIU - Sală de sport pentru locuitori

Oraşul Ovidiu va avea cel tîrziu pînă în martie anul viitor o sală de sport de 150 de locuri, unde locuitorii vor putea participa la diverse activităţi organizate de municipalitate. Construirea sălii de sport a început la mijlocul lunii martie. Sala va fi ridicată în curtea Şcolii numărul 2 din Ovidiu, terenul fiind pus la dispoziţie de primărie. Investiţia este asigurată 100% din fonduri guvernamentale, ridicîndu-se la aproximativ 25 de miliarde lei vechi. Primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai, consideră că această sală de sport era necesară. „Cei care doresc să facă sport trebuie să meargă la Constanţa. Conform proiectului, sala ar trebui inaugurată la sfîrşitul acestui an, dar eu cred că va fi gata în luna martie anul viitor. Sala va fi funcţională pentru toţi locuitorii. Am fi dorit să putem face nu numai o sală dar, deocamdată, nu am avem fondurile necesare“, a declarat Dumitru Bocai. El a mai precizat că bugetul estimat pentru acest an ajunge undeva la 170 miliarde lei vechi, însă, cel mai probabil, el va ajunge la 130 de miliarde lei vechi. „Noi sperăm să putem colecta cît mai mult din taxele şi impozitele locale. Avem de primit bani din concesiuni şi vînzări de terenuri, dar rămîne de văzut dacă societăţile care le-au luat mai pot face plăţile“, a mai afirmat Bocai.