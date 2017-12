Ovidiu - Stejaru, derby pentru locul... 2

Cel mai aşteptat joc al etapei a 27-a din Liga a III-a la fotbal va avea loc la Ovidiu, unde formaţia locală CS Orăşenesc va întîlni Săgeata Stejaru. Derby-ul dobrogean al acestei runde opune echipele de pe locurile 3 şi 2, ambele aflate în urmărirea liderei, Steaua II, dar care se gîndesc şi la poziţia secundă, care permite accederea în barajul de promovare. CSO Ovidiu are două puncte mai puţin, iar o victorie în faţa tulcenilor i-ar permite să revină pe locul al doilea. În tur, la Stejaru, Ovidiu s-a impus cu 1-0. „Îl consider ca pe un meci normal, de campionat, dar de o importanţă aparte, ţinînd cont de poziţiile în clasament ale celor două echipe. E o partidă de 1X2, pe care noi o vom aborda la victorie, la fel ca pe toate din acest campionat. Chiar şi Steaua mai poate fi ajunsă, eu cred că promovarea se va juca pînă în ultima etapă”, a declarat Cătălin Anghel, antrenor principal la Ovidiu. „E un derby care pe care, în care îmi doresc ca cel mai bun să cîştige şi să meargă la baraj, pentru că nu cred că Steaua mai poate pierde primul loc”, a spus Mihai Terzi, director sportiv la Stejaru. Iată cum văd cei doi echipa adversă: „Săgeata e o echipă cu experienţă, solidă pe toate posturile” - C. Anghel; „Ovidiu este o formaţie puternică, experimentată, cu un nucleu de bază alcătuit din jucătorii de la Portul, care evoluează de mult timp împreună” - M. Terzi. Ambele formaţii au loturile valide, doar Curumi (Ovidiu) fiind incert. Echipele probabile - Ovidiu: C. Popa - I. Drăgoi, N. Niţă, I. Posteucă, M. Măciucă - Dimcea, I. Florea, Şuta (junior), Evdochin (j) - Agafiţei, Pleşa; Stejaru: C. Popescu - Purică, L. Ştefan, C. Petre, Costache (j) - Beloescu (j), C. Doicaru, Ad. Pitu, Mihălcescu - Şicu, Zelencz (Tigoianu).

Iată programul complet al etapei de astăzi (toate partidele vor începe la ora 17.00): CS Orăşenesc Ovidiu - Săgeata Stejaru; Dunărea Călăraşi - Callatis Mangalia; Rapid II Bucureşti - CSM Medgidia (se joacă la Chitila); Viitorul Însurăţei - Steaua II Bucureşti; Unirea Slobozia - CF Brăila; FC Farul II Constanţa - Inter Gaz Bucureşti 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Meciul Politehnica Galaţi - Rocar Bucureşti se dispută sîmbătă, de la ora 17.00. Portul Constanţa şi CS Eforie stau. Restanţa Unirea Slobozia - Steaua II Bucureşti se joacă pe 28 aprilie. Astăzi, de la ora 11.00, pe terenul “Voinţa”, Portul va susţine un meci amical cu echipa Viitorul Constanţa. Clasament: 1. Steaua II 55p; 2. Stejaru 51p; 3. Ovidiu 49p; 4. Slobozia 48p (golaveraj +27); 5. Rapid II 48p (+24); 6. Călăraşi 45p; 7. Farul II 35p; 8. Brăila 31p; 9. Eforie 25p (-13); 10. Portul 25p (-18); 11. Galaţi 23p; 12. Rocar 22p; 13. Callatis 18p; 14. Însurăţei 15p; 15. Medgidia 12p; 16. Inter Gaz 10p.