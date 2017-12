Ovidiu Lipan „Ţăndărică”: „Marea mă inspiră”

Ovidiu Lipan „Ţăndărică” este unul dintre puţinii artişti care reuşesc să se reinventeze pe parcursul carierei, acesta fiind renumit pentru multitudinea de genuri muzicale cu care a cochetat. De curînd, reputatul artist s-a aflat la Constanţa, prilej cu care a acordat cotidianului „Telegraf” un interviu în exclusivitate, în care a vorbit despre amintirile care îl leagă de oraşul de la malul mării, dar şi despre proiectele sale.

Reporter: Ce planuri aveţi alături de trupa „Phoenix”?

Ovidiu Lipan: În acest an, avem în plan cîteva proiecte foarte mari. Ne dorim să realizăm un festival celtic, vrem să organizăm concertele noastre. Noi lucrăm la un nou album, care va fi apropiat, din punct de vedere stilistic, de „Cantafabule”. În afară de aceste lucruri, eu lucrez la un alt proiect al meu.

Rep: Ce puteţi spune despre proiectul dvs.?

O.L: În paralel cu „Phoenix”, am realizat, împreună cu Stelu Enache şi cu o echipă de instrumentişti foarte buni, un album cu Gheorghe Zamfir, la nai. În plus, alături de Stelu Enache şi Fanfara Zece Prăjini, vom realiza un turneu în luna aprilie, care va avea 20 de concerte. Va fi un spectacol special, care va include şi muzica de pe materialul discografic realizat cu Gheoghe Zamfir.

Rep: Ce amintiri frumoase aveţi de la malul mării?

O.L: Cea mai frumoasă amintire de la malul mării… am fost îndrăgostit lulea şi am fost readus din Germania, după jumătate de viaţă petrecută acolo, am revenit aici, la Constanţa, datorită unei dragoste puternice. Mi-am regăsit prietenii, în acest „comitat”, aşa îmi place mie să îi spun. Toţi sînt foarte speciali şi sînt oameni cu inimă mare, am foarte mulţi prieteni aici. La Constanţa am trăit şi o parte din copilăria mea şi a fost o revenire emoţionantă. Marea mă inspiră, dar şi această întrepătrundere de culturi şi etnii, aici există cu adevărat multiculturalitate, care pe mine mă preocupă în creaţie.

Rep: Ce înseamnă România pentru dvs.?

O.L: Eu am umblat prin lume destul de mult, dar pentru mine România înseamnă mult mai mult decît orice altă ţară. Sigur, România se va dezvolta, va merge mai departe. Eu am rămas foarte legat de pămîntul românesc, de esenţa României, nu de gropile şi de problemele care se ivesc. Dar sîntem într-o evoluţie şi va dura mai mult, dar important este că vorbesc limba română şi vorbesc româneşte cînd mă trezesc şi acest lucru îmi dă o mare forţă.

Rep: Aveţi un mesaj pentru fanii dvs. din Constanţa?

O.L: Aşteptăm cu toţii să vină vara şi să ne bucurăm de acest litoral superb.