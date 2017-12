„Ovidius“ - Zero transparență privind anularea admiterii la Teologie

16:18:15 / 05 Octombrie 2016

proprietari pe banul public

Exista facultati in UOC care au un statut priivilegiat. Fac ce vor si cum vor. Lor li se permite orice si ca atare, apar situatii de acest gen. Daca presa nu intervenea, ARACIS, Curtea de Conturi, comisii de la minister, nimeni nu ii deranja pe unii sa fie ceea ce vor, sa faca ceea ce doresc. Oricum, nu ii opreste NIMENI!!!Sunt facultati ale caror conduceri sunt stat in stat, au "privatizat" acitvitatea si dispun de cadrele didactice precum faraonii de sclavii lor. Este greu de admis, dar ceea ce se intampla in interior cu oamenii, este abominabil. Vedeti cine frecventeaza obsesiv biroul rectorului, cine este in toate comisiile centrale, cine este in senat cu tupeu, cine este peste tot si in toate.Universitarii stiu!!