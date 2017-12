„Ovidius” netezeşte drumul spre piaţa muncii

Dacă în multe din centrele universitare din ţară încă se mai practică politica „turnului de fildeş” (indiferenţa faţă de nevoile pieţei muncii, care duce la apariţia şomerilor cu diplome de licenţă), la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, conducerea a înţeles că cea mai bună metodă de a atrage un număr cât mai mare de studenţi este să ai un procent mare de absolvenţi intraţi pe piaţa muncii. În acest sens, de-a lungul timpului, au fost încheiate o serie de parteneriate cu agenţi economici din judeţ, dar nu numai. Printre acestea se numără şi colaborarea cu reprezentanţii SC STX-OSV Tulcea SA - unul din şantierele navale reprezentative din România. În cadrul parteneriatului, care vizează studenţii Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, din cadrul Universităţii „Ovidius”, conducerea şantierului a iniţiat un program de burse private, oferind, în fiecare an universitar, 1.500 de euro studenţilor merituoşi. „După protocolul cu SC RAJA SA Constanţa, care asigură, începând cu acest an universitar, 32 de burse studenţilor performanţi de la Universitatea „Ovidius”, sprijinirea tinerilor cu rezultate deosebite de către SC STX-OSV Tulcea SA este un pas important pentru susţinerea cursanţilor noştri. Dezvoltarea universităţii noastre pe o infrastructură educaţională şi de cercetare modernă, pe un parteneriat profesor-student-piaţa forţei de muncă este una dintre priorităţile acestui an universitar”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Tiberius Epure. Pe lângă burse, conducerea şantierului naval din Tulcea organizează şi activitatea de practică a studenţilor Facultăţii de Inginerie, asigurând anual suport financiar pentru cazare, masă şi suport tehnic pentru pregătirea practică a 25-50 de tineri. Pentru programul de burse al anului universitar 2012-2013 au aplicat 24 de studenţi, iar pentru interviurile de selecţie pentru practică au fost invitaţi să participe la concurs 14 studenţi.