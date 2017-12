„Ovidius”, o nouă recunoaştere internaţională

Apariţia primului număr din cadrul primului volum „Asian Review of Social Sciences” (publicaţie asiatică din domeniul Ştiinţelor Sociale - n.r.) a adus o nouă recunoaştere a valorii cadrelor didactice din Universitatea „Ovidius” Constanţa. Revista este editată de The Research Publication, din oraşul Coimbatore, regiunea Tamil Nadu - India, şi apare de două ori pe an. În paginile acesteia sunt publicate, în urma unui exigent proces de selecţie a materialelor, studii şi articole de antropologie, arheologie, administrarea afacerilor, comunicare, criminologie, economie, educaţie, guvernare, lingvistică, relaţii internaţionale, ştiinţe politice, sociologie, istorie, drept şi psihologie. Din Consiliul de selecţie al materialelor face parte, alături de reputaţi cercetători din Grecia, Cipru, Malaezia, India, şi directorul Centrului de Studii Eurasiatice din cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice a universităţii constănţene, conf. univ. dr. Daniel Flaut. „Acest lucru este, încă o dată, o recunoaştere a faptului că, la Universitatea ,,Ovidius”, cercetarea ştiinţifică se face la cel mai înalt nivel”, au declarat reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior. (A.J.)