Owen Wilson şi Kate Hudson se căsătoresc

La nici un an de zile după ce el a încercat să se sinucidă după ce fusese părăsit de ea, cele două vedete au reaprins flacăra iubirii lor. Astfel, este iminentă nunta lui Kate Hudson cu Owen Wilson. Frumoasa fiică a actriţei Goldie Hawn i-a reproşat iubitului său lipsa de angajament în relaţia lor şi l-a părăsit vara trecută. Actriţa de 29 de ani nu şi-a ascuns niciodată dorinţa de a mai deveni cît mai curînd mamă, deşi mai are un fiu, pe nume Ryder Russell, rezultat din mariajul său cu muzicianul Chris Robinson. Devastat de decizia iubitei sale, Owen Wilson, în vîrstă de 39 de ani, şi-a tăiat venele şi a luat un pumn de medicamente într-o încercare disperată de a se sinucide. Fratele său, Luke Wilson, tot actor de profesie, i-a salvat viaţa. Deşi prietenii şi familia actorului nu au privit cu ochi buni revenirea lui Kate în viaţa lui Owen Wilson, s-ar părea că relaţia lor reînnodată din luna martie este mai puternică ca niciodată. Kate Hudson este în culmea fericirii şi poartă cu multă mîndrie inelul de logodnă primit de la Owen Wilson. Cei doi s-au întîlnit în timp ce filmau comedia „You, Me and Dupree”, iar relaţia lor a început la şase luni după ce Kate Hudson divorţa de solistul trupei Black Crowes, Chris Robinson.