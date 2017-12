Ozzy Osbourne a recăzut în patima drogurilor şi alcoolului

Rockerul britanic Ozzy Osbourne a reacţionat la zvonurile cu privire la destrămarea mariajului său de 31 de ani cu Sharon. Vedeta de 64 de ani a dezminţit categoric că ar divorţa de soţie, în schimb a făcut o altă mărturisire-şoc: de mai bine de un an de zile a recăzut în patima drogurilor şi alcoolului. Ozzy Osbourne a luat apărarea mariajului său, declarând că numai el este de vină că în ultima vreme a fost într-un loc... întunecat. Rockerul şi-a postat confesiunile pe pagina de Facebook, urmărită de peste opt milioane de admiratori. Acesta şi-a cerut scuze familiei sale şi colegilor din trupa Black Sabbath, pentru comportamentul său din ultima vreme. ”De un an şi jumătate beau şi consum droguri. Sunt într-un loc întunecat şi am fost măgar cu oamenii pe care îi iubesc cel mai mult, cu familia mea. Totuşi, sunt bucuros să pot spune că de 44 de zile nu am mai băut. Şi mai clarific un lucru, eu şi Sharon nu divorţăm. Încer să devin o persoană mai bună. Vreau să cer scuze lui Sharon şi familiei mele, prietenilor şi colegilor de trupă, pentru purtarea mea din tot acest timp... şi fanilor mei. Doamne ajută”, a scris Ozzy Osbourne.

Rockerul nu a făcut niciodată un secret că de-a lungul carierei sale s-a luptat cu dependenţa de alcool şi droguri. Să sperăm însă că noua sa recădere în ispită nu va afecta turneul trupei The Black Sabbath, care promovează noul lor album, intitulat ”13”.