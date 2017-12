Ozzy Osbourne are oroare de terapia de cuplu

Sharon şi Ozzy Osbourne au renunţat la şedinţele de consiliere maritală pe care le urmau, pentru că rockerul nu le purta suporta şi se înfuria mereu, conform unui material publicat de revista ”HELLO!”. Sharon Osbourne s-a despărţit pentru scurt timp, în luna aprilie, de solistul formaţiei Black Sabbath, după ce acesta a început să ia droguri şi să bea din nou, dar a precizat că mariajul lor a fost salvat de trăinicia relaţiilor dintre ei şi nu de şedinţele de terapie de cuplu la care au participat împreună. ”Era ceva ce încercam pentru prima oară, însă nu a avut decât efectul de a-l înfuria pe Ozzy. Am încercat, dar nu era pentru noi”, a declarat Sharon Osbourne, în vârstă de 61 de ani. ”Ceea ce am reuşit să facem am făcut împreună şi cu ajutorul familiei noastre”, a mai adăugat aceasta.

Ozzy Osbourne, de 65 de ani, şi Sharon sunt căsătoriţi de 30 de ani şi au trei copii împreună: Aimee, de 30 de ani, Kelly, de 29 de ani, şi Jack, de 28 de ani. Sharon a mai precizat că simte acum că are tot viitorul înainte alături de Ozzy, iar cei doi se pregătesc să-şi petreacă primul Crăciun împreună din ultimii şase ani, la reşedinţa lor din Buckinghamshire, în sud-estul Angliei. Sharon Osbourne a mai precizat că pentru acest Crăciun va închide uşile şi va aprinde focul, dorind ca nimeni şi nimic să nu le tulbure liniştea. ”Cel mai bun lucru legat de acest Crăciun este că Ozzy va ajunge la zece luni de când s-a lăsat de alcool şi droguri, ceea ce este fantastic”, a mai susţinut aceasta.