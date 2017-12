Ozzy Osbourne şi Black Sabbath pregătesc un nou album

Ozzy Osbourne şi Black Sabbath au anunţat că vor avea un turneu şi vor scoate un album împreună, relatează ”Daily Mail”. Ultimul lor album cu materiale originale a fost lansat în urmă cu 33 de ani, în 1978, dar rockerii au anunţat acum că se vor reuni pentru un nou album şi un turneu, anul viitor. Ozzy Osbourne, în vârstă de 62 de ani, chitaristul Tony Iommi, de 63 de ani, basistul Geezer Butler, de 62 de ani şi bateristul Bill Ward, de 63 de ani, au făcut anunţul într-un loc-simbol al muzicii rock, Whiskey A Go Go din Los Angeles. Cei patru, care s-au reunit sub numele Black Sabbath în 1969, au spus că vor cânta la festivalul Download din iunie 2012, înainte de a începe un turneu mondial. De asemenea, lucrează la materiale pentru un nou album, care va fi lansat în toamna lui 2012.

Ozzy Osbourne a fost dat afară din trupă în aprilie 1979 şi a început o carieră solo de succes, vânzând, până acum, peste 32 de milioane de albume. Black Sabbath a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 2006 şi a vândut peste 70 de milioane de albume. Black Sabbath are o influență dominantă în heavy metal, gen pe care, de altfel, l-a creat. VH1\'s 100 Greatest Artists of Hard Rock a clasat grupul pe locul al II-lea, după Led Zeppelin.