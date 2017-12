Ozzy Osbourne va apărea într-o reclamă pentru un telefon mobil

Legenda muzicii rock Ozzy Osbourne va apărea într-o reclamă pentru Solstice, un nou telefon mobil realizat de Samsung, campania urmînd să ruleze în SUA. Campania, realizată de agenţia de publicitate Leo Burnett SUA, cuprinde mai multe reclame al căror protagonist este Ozzy Osbourne. Membrii familiei Osbourne au apărut în mai multe reclame şi spoturi TV. Sharon Osbourne, soţia lui Ozzy, a apărut, în Marea Britanie, în mai multe reclame pentru compania Asda, în timp ce fiica lor, Kelly, a făcut reclamă pentru Woolworths, în 2007. Ozzy a apărut, de asemnea, într-un spot TV pentru ”I Can\'t Believe It\'s Not Butter / Nu pot să cred că nu este unt”.

Familia Osbourne a devenit celebră la TV, în 2002, printr-o emisiune realizată de MTV, care a fost recompensată cu un premiu Emmy. Show-ul i-a relansat cariera lui Ozzy şi i-a facut celebri şi pe ceilalţi membri ai familiei sale. Întreaga familie Osbourne a mai apărut într-un show numit ”The Osbournes: Live and Dangerous”, care a fost produs de compania FremantleMedia North America pentru reţeaua de televiziune Fox.