Ozzy Osbourne va cânta din nou cu Black Sabbath

Rockerul britanic Ozzy Osbourne s-a alăturat foştilor săi colegi din componenţa originală a trupei Black Sabbath, alături de care repetă intens în această perioadă, în vederea susţinerii în viitorul apropiat a unui nou turneu mondial. Celebrul rocker britanic s-a întâlnit cu foştii săi colegi din trupa Black Sabbath, chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi toboşarul Bill Ward, într-un studio a cărui adresă este păstrată în mare secret, unde cei patru muzicieni repetă intens, în vederea susţinerii unui nou turneu împreună.

Ozzy Osbourne a fost dat afară din celebra trupă britanică în anul 1979, dar formaţia s-a reunit pentru câteva concerte susţinute între anii 1997 şi 2006. În ultimii ani, membrii grupului s-au declarat deschişi în vederea unei noi reuniri a trupei, în componenţa originală. “Cine ştie ce va urma pentru Sabbath? Mi-ar plăcea să facem un ultim mare turneu şi să cântăm în locuri unde nu am cântat niciodată când eram în grupul original. Sunt multe locuri unde nu am cântat atunci, aşa că ar fi frumos să facem acum un turneu de adio şi apoi să punem capăt acestei aventuri”, a declarat Geezer Butler, la începutul acestui an, într-un interviu acordat publicaţiei ”Bang Showbiz”. La rândul său, Ozzy Osbourne a declarat, în 2010, că rămâne deschis în faţa ideii de reformare a trupei Black Sabbath, însă, pentru ca acest lucru să devină posibil, basistul Geezer Butler trebuie să înceteze să se mai plângă. “Dacă voi face un turneu cu Black Sabbath, el trebuie să promită că va înceta să se mai plângă. Îl iubesc pe Geezer, dar întotdeauna el se plânge de ceva”, a declarat Ozzy.

După ce a plecat din Black Sabbath, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de solist solo, în timp ce formaţia britanică a susţinut numeroase concerte şi turnee, cu diverşi solişti în locul lui.