P. Diddy a inaugurat cel mai mare panou publicitar din Times Square

Rapper-ul american îşi promovează cel mai nou parfum pe cel mai mare panou publicitar din celebra Times Square din New York. Cel mai recent parfum al brandului Sean John, intitulat “I Am King”, se doreşte a fi o demnă continuare a precedentului parfum “Unforgiven”, care a înregistrat vînzări extrem de spectaculoase. Noul panou publicitar l-a înlocuit pe cel precedent al brandului Sean John, în care celebrul rapper, cunoscut în trecut şi drept Puff Daddy, pozase cu pumnul strîns ridicat spre cer. “Sînt foarte mîndru de noul panou publicitar şi de mesajul pe care îl transmite”, a declarat celebrul muzician, pe numele său real Sean Combs. Noul parfum lansat de P. Diddy are o aromă proaspătă, catalogată de specialişti ca fiind o combinaţie incitantă între mirosul de fructe exotice şi cel al scoarţei de copac.

Sean “Diddy” Combs a ajuns un mogul al industriei de divertisment din SUA, fiind actor şi rapper, cîştigător al unui premiu Grammy. În 2007, acesta a ocupat poziţia a treia în topul “Forbes” al celor mai bogaţi artişti de muzică rap / hip hop din lume, cu o avere de 23 de milioane de dolari.