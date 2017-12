P. Diddy îşi face bilanţul

Are şase copii cu trei femei diferite, Kim Porter, Misa Hylton-Brim şi Sarah Chapman, iar P.Diddy pare să treacă printr-un moment de bilanţ. Cântăreţul crede că toate mamele copiilor lui ar fi trebuit să îi fie soţii şi că nu ştie de ce nu s-a căsătorit niciodată. „În momente diferite în viaţa mea, când inima mea era zdrobită de una, plângeam pe umărul celeilalte. Nu a fost în acelaşi timp. Viaţa nu este ceva ce poţi prevedea. Fiecare femeie cu care am fost, cu care am un copil, a meritat să mă căsătoresc cu ea. Dar au fost lucruri care s-au întâmplat în viaţa mea. Nu voi spune că aşa sunt eu, dar îmi voi asuma responsabilitatea ca bărbat. Dacă mă întreabă gemenii de ce nu m-am căsătorit cu mama lor? La naiba, ce să le răspund?”, a declarat starul.

P.Diddy crede însă că o explicaţie pentru asta există în trecutul lui. „Motivul pentru care nu sunt încă însurat nu cred că există. Pentru unele lucruri din viaţă nu ai motive exacte de ce nu sunt. Ştiu că nu am fost pregătit. Ştiu că există şi alte motive în viaţa mea. Tatăl meu a fost omorât când aveam trei ani şi mama mea a fost o femeie foarte puternică şi mi-a spus: . Dar, pe de altă parte, nu am avut niciodată şansa să văd cum ar fi trăit o familie”, a completat rapperul american.