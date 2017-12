Niciun efort nu este prea mare pentru promovarea propriilor produse, aceasta este şi filosofia lui P Diddy. Rapper-ul american a acceptat invitaţia unui post de televiziune de shopping, pentru promovarea parfumurilor sale. P Diddy are o avere estimată la 300 de milioane de dolari, care include un studio de producţie, două restaurante, o linie vestimentară proprie şi firma de marketing Blue Flame, dar starul nu pare mulţumit cu atât. Rapper-ul, în vârstă de 40 de ani, a participat la o emisiune de două ore pentru a-şi vinde propriul parfum. P Diddy a dovedit talent natural şi în acest domeniu. A oferit cumpărătorilor seturi de parfum şi apă de colonie la care nu a uitat să ofere şi o gentuţă cadou, un produs de serie. ”Acesta nu este doar parfumul unei celebrităţi. Este un produs de lux. Am intrat în laborator şi am amestecat ingrediente până am ajuns la această combinaţie. Am un nas foarte fin”, le-a explicat rapper-ul admiratorilor care au intervenit în timpul emisiunii pentru a-i cumpăra parfumul. P Diddy a insistat că această creaţie nu reflectă personalitatea sau stilul său de viaţă, ci îşi doreşte să scoată în evidenţă aristocraţia din fiecare client. „Dacă noi, bărbaţii, ne-am purta ca regii, am respecta femeile ca pe nişte regine”, a conchis rapper-ul care se vede drept un exemplu al bărbatului modern.