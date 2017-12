P. Diddy va fi premiat

Rapperul P. Diddy va primi un premiu special din partea Societăţii americane a compozitorilor, creatorilor şi editorilor muzicali (American Society of Composers, Authors and Publishers/ ASCAP), pe data de 24 iunie, la Los Angeles. Rapperul american va fi premiat pentru talentul său în calitate de compozitor în cadrul galei ASCAP şi va fi recompensat cu Founders Award, o distincţie decernată la ediţiile anterioare unor artişti de renume, precum Stevie Wonder, Billy Joel, Smokey Robinson şi Paul McCartney. ”Să fiu premiat pentru contribuţia mea adusă muzicii chiar de către ASCAP, o organizaţie care reprezintă interesele creatorilor de muzică, reprezintă o adevărată onoare. Tot ce mi-am dorit să realizez în cariera mea a fost să îi fac pe oameni să danseze şi să le sugerez să nu fie niciodată mulţumiţi decât atunci când au dat tot ce e mai bun”, a declarat rapperul american.

P. Diddy, al cărui nume real este Sean Combs, a ajuns un mogul al industriei de divertisment din SUA, fiind actor şi rapper, dar şi câştigător al unui premiu Grammy. În 2010, a ocupat poziţia a doua în topul ”Forbes” al celor mai bogaţi artişti de muzică rap / hip-hop din lume, cu o avere estimată la peste 346 de milioane de dolari.