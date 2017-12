Păcăleală de 1 aprilie

Pe vremea comunismului s-a jucat un spectacol la Bucureşti despre al cărui titlu ciudat am mai pomenit cândva la această rubrică. Piesa se numea \"Dacă e marţi, e Belgia\". Mi se pare că ulterior s-a făcut chiar şi un film. Astăzi asistăm la sceneta \"Dacă e vineri, se termină criza\"... Numai că azi, în sfânta zi de vineri, se nimereşte să cadă chiar 1 aprilie, iar toată lumea ştie că asta este ziua păcălelilor!

Fix începând de astăzi, când ia sfârşit, conform lui Emil Boc, criza economică din România, energia electrică se scumpeşte cu vreo câteva procente, oricum suficiente ca să atragă după sine o nouă avalanşă de scumpiri. În clipa de faţă, unul dintre cei mai mari consumatori de curent este transportul în comun, în majoritatea marilor oraşe ale ţării, motiv pentru care deja s-a anunţat că el va deveni aproape un lux, deoarece este prevăzută o scumpire a biletelor cu circa 40%, fără să mai vorbim de metroul bucureştean... Următoarea, pe lista fatidică, este factura noastră lunară de curent electric. \"Last, but not least\" (La urmă, dar nu cel mai puţin important), vorba lui Shakespeare, vor creşte încă o dată preţurile tuturor alimentelor! Probabil că, în finalul finalului, efectul acestei scumpiri va afecta absolut toate produsele şi serviciile, asta ca să nu mai pomenesc de tipărirea cărţilor şi a revistelor sau ziarelor, pe lângă cinematografe, la care şi aşa nu prea mai merge lumea, ori preţul biletelor de teatru, dacă tot am pornit cu acest editorial de la titlul unui spectacol...

Totuşi, spre uimirea mea, presa a comentat mai degrabă faptul că, începând tot de astăzi, algocalminul nu mai poate fi cumpărat de la farmacie decât cu reţetă medicală, ceea ce mi se pare de două ori ridicol, atât din punct de vedere jurnalistic, cât şi din punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. De altfel, la modul general, lumea pare interesată de o sumedenie de alte lucruri, cum ar fi, de pildă, divorţurile celebre ale momentului, pe care evit să le mai numesc. N-am să reuşesc niciodată să mă obişnuiesc cu această realitate a gustului public! Apropo de asta, aţi remarcat ce spun sondajele, nu-i aşa? Românii sunt amatori de mondenităţi picante sau informaţii de \"fapt divers\", în genul celebrului jurnal de ştiri de la ora 17.00 de la Pro Tv, mai mult decât de catastrofa din Japonia, deşi avem şi noi \"calamităţile\" noastre, altfel decât cele naturale. A făcut furori recent, ca să vă dau un exemplu antologic, informaţia publicată de un tabloid conform căreia Brigitte Sfăt, actuala amantă a lui Ilie Năstase, afirma despre legendarul jucător de tenis că \"este încă un bărbat viril chiar şi la vârsta sa\". Dar mai are cineva timp, scuzată să-mi fie \"inocenţa\" care urmează, să se întrebe, în legătură directă cu valul de scumpiri care încep astăzi, de 1 aprilie, cât de impotent a ajuns Emil Boc, din punct de vedere politic, economic şi administrativ?!?

\"Dacă e vineri, se termină criza\"...