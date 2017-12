Păcăleau bătrânii din Constanța că le schimbă acoperișul și fugeau cu avansul!

19:46:08 / 18 Noiembrie 2017

escroci

Sunt aceleasi persoane,dar isi schimba des numele firmelor.Cei de mai sus au dreptate totala in ceea ce spun.Acesti tepari trimit cate un romanas bine imbracat care evalueaza ce este de lucrat,ajunge la un pret rezonabil clientului,incheie un contract cu o anexa pe care nu i-o prezinta clientului (dar caruia ii spune ca nu conteaza atata vreme cat se incheie contractul pe valoarea stabilita)si prin care se cere un avans de cca 10%,dupa care la 2-3 zile vine echipa de colorati care decorteaza casa.Dupa aia vine partea frumoasa...ca sa isi continue treaba,iti mai cer cca 70-80% din valoarea contractului ca sa iti aduca materialul lemnos si folia.Tu,ca si client, platesti banii(parte din contract)ca sa nu stai cu casa descoperita.Dupa ce iti pune si lemnul pe casa vine partea si mai frumoasa...vine un alt baiat cu contractul si ANEXA la contract(de care ti s-a spus,la semnare) ca nu conteaza, in care se stipuleaza preturile de executie si prin care ar trebui sa platesti de 2,3 ori valoarea contractului initial daca vrei sa iti vezi casa acoperita.În aceasta situatie ai 2 rezolvari...îi gonesti si ramai cu paguba de pana in acel moment sau platesti cat iti cer ei. Situatia mea....am semnat pentru o valoare de 15000 de lei....dupa decopertarea casei si dupace mi-au pus lpartea lemnoasa mi-ai cerut(in baza ANEXEI neanexata la contractul inmanat mie) 42000 de lei.Am reusit sa-i gonesc din curte doar dupa ce am pus mana pe topor si dupa ce am dat niste apeluri telefonice unor ”veri imaginari de la politia economica”.Chiar si asa mi-au spus ca au spatele putermic in oameni influenti. Am depus plangere si la politie si la opc,dar acestia m-au trimis sa deschid actiune civila in instanta,or asta inseamna banii si timp de pierdut(actiune,evaluare de expert,etc)or eu nu putea sta cu casa descoperita tot timpul asta....Pe asta cred ca si mizeaza acesti ȚEPARI!