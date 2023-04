Pacanele online interesante pe care sa nu le ratezi in 2023

Pacanelele online au devenit de-a lungul timpului tot mai interesante. Daca la inceputul aparitiei sloturilor online, majoritatea abordau tematica cu fructe si septari si nu ofereau o grafica prea grozava, in ziua de astazi aceste jocuri de noroc au evoluat extrem de mult.

Astfel, in cazinourile de pe internet vei intalni o multime de pacanele interesante, care pe langa tematicile atractive si grafica de exceptie, iti vor oferi si simboluri si functii speciale, premii jackpot si multe alte elemente speciale.

Afli citind acest articol care sunt cateva dintre pacanelele online pe care nu ar trebui sa le ratezi in anul 2023.

1. Sweet Bonanza

Unul dintre cele mai interesante sloturi pe care le poti juca in 2023 la cazinourile online este Sweet Bonanza de la Pragmatic Play. Grafica este una de exceptie, la fel si fundalul sonor, iar simbolurile pe care le vei intalni sunt reprezentate de diverse bomboane delicioase.

La Sweet Bonanza nu exista invartiri clasice, ca la majoritatea sloturilor. Rundele de joc se desfasoara in modul “cascada” sau “avalansa”. Asta inseamna ca simbolurile cad pe pozitii din partea superioara a ecranului. Mai mult, jocul se desfasoara in mod colapsabil, ceea ce inseamna ca, dupa acordarea castigurilor initiale, simbolurile castigatoare dispar de pe ecran si lasa locul altora noi.

In cadrul acestui joc cu pacanele vei intalni o multime de elemente interesante. Exista si un joc special, care odata declansat iti va aduce 10 runde gratuite, in timpul carora exista pe ecran multiplicatori de castig de pana la 100x, care iti pot aduce profituri uriase.

O functie interesanta si foarte utila este cea de cumparare a specialei. Nu mai trebuie asadar sa astepti neaparat potrivirea de simboluri pentru declansarea jocului special, ci il poti cumpara oricand doresti. In plus, exista si un mod de joc cu miza marita, care iti va aduce de 2 ori mai multe sanse de aparitie a specialei.

Fiind un slot atat de indragit, Sweet Bonanza este prezent acum pe majoritatea site-urilor de jocuri de noroc. Daca vrei si tu sa il incerci, atunci poti urmari un tutorial cu FavBet inregistrare pentru a-ti face cont in cateva clipe si a incepe distractia la Sweet Bonanza, dar si la alte sute de sloturi captivante.

2. Book of the Fallen

Probabil ai auzit deja de Book of Ra, unul dintre cele mai cunoscute sloturi din toate timpurile. Gratie popularitatii lui, au aparut tot mai multe jocuri asemanatoare si unele chiar mai interesante decat versiunea originala. Un bun exemplu in acest sens este slotul Book of the Fallen.

Acest joc cu pacanele abordeaza tematica Egiptului Antic, iar grafica de exceptie, alaturi de fundalul sonor antrenant te vor tine in priza la fiecare invartire a rolelor de joc.

Cel mai interesant element la Book of the Fallen este reprezentat de jocul special. Acesta poate fi declansat in doua moduri: fie prin aparitia pe rolele de joc a minimum 3 simboluri Scatter, fie prin cumpararea lui, oricand doresti.

Jocul special iti va aduce 10 rotiri gratuite cu simbol special expandabil. Partea si mai interesanta este ca, spre deosebire de Book of Ra, aici poti alege tu simbolul special dorit. In timpul free spins, acesta se va extinde pe intreaga rola de joc pe care aterizeaza si iti poate aduce castiguri excelente.

Un alt lucru interesant este functia Super Spin. Mai exact, poti alege un simbol special pentru toate rundele de joc. Acesta va functiona exact ca in timpul specialei, adica va acoperi toata rola de joc pe care este afisat. Asadar exista o multime de moduri interesante in care te vei putea distra la Book of the Fallen.

3. Gems Bonanza

Daca esti in cautarea unui slot cu cat mai multe functii speciale interesante, atunci Gems Bonanza poate fi alegerea ideala. Inca din prima clipa in care vei accesa acest slot vei ramane surprins de cum arata tabela de joc, deoarece este formata din 8 linii si 8 coloane.

De asemenea, modul de acordare a castigurilor este si el unul interesant. Astfel, oricare 5 simboluri identice conectate intre ele vor genera un castig. Dupa acordarea castigurilor obtinute in acest fel, simbolurile respective vor disparea de pe ecran, toate celelalte simboluri ramase vor cadea in locurile libere, iar din partea de sus a ecranului vor aparea noi simboluri.

In plus, uneori, in spatele anumitor pozitii vei observa pete colorate. Daca in acea zona este generat un castig, atunci se va declansa o functie speciala, dupa cum urmeaza:

Albastru (functia Nuclear) – toate simbolurile de pe ecran dispar si sunt inlocuite cu altele noi

Roz (functia Cristalul Wild) – un tip de simbol ales in mod aleator se transforma in simbol Wild, in toate locurile in care el apare pe tabela de joc

Maro (functia Squares) – sunt adaugate pe ecran blocuri de dimensiune 2x2 reprezentate de acelasi simbol

Rosu (functia Colosal) – un bloc aleatoriu, de dimensiune 3x3, 4x4 sau 5x5, reprezentat de acelasi simbol este adaugat pe ecran

Verde (functia Wild-uri norocoase) – sunt adaugate pe ecranul de joc intre 5 si 15 simboluri Wild

Toate aceste functii speciale se vor declansa automat, una dupa alta, in momentul in care vei obtine jocul special (speciala) la Gems Bonanza. Acesta se declanseaza cand obtii castiguri succesive in cadrul unei runde de joc care sa acumuleze in total 114 puncte (fiecare simbol care face parte dintr-un castig valoreaza 1 punct). De asemenea, poti sa si cumperi speciala in orice moment doresti.

In concluzie, daca nu ai mai testat pana acum aceste sloturi online amintite mai sus, iti sugerez sa o faci, fiindca vei beneficia de o experienta de joc extrem de palpitanta. In ziua de astazi trebuie doar sa rasfoiesti oferta de jocuri a cazinourilor online si vei gasi o multime de sloturi interesante.