Pace-pace... între client și bancă

„Băncile ar trebui să accepte faptul că, de-a lungul perioadei de derulare a contractului, situația financiară a consumatorului se poate schimba. Să accepte acest lucru în același mod în care consumatorul a acceptat regulile băncii, la semnarea contractului“, spune Ionuț Ștefan, conciliator în cadrul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), citat de hotnews.ro. Instituția a lansat o campanie care popularizează în rândul consumatorilor și instituțiilor financiar-bancare metoda concilierii și rezolvării conflictelor în afara instanțelor de judecată. Potrivit reprezentanților Centrului, sunt bănci foarte flexibile, care au înființat un departament special pentru concilierile în cadrul CSALB și care au bugete special aprobate pentru situațiile acestea, dar sunt și bănci care vin și spun sec - „Noi am făcut o statistică la nivelul băncii, iar dacă ne-ar da în judecată avem șanse 70 - 80% să câștigăm“. De asemenea, pentru un plus de imagine, băncile reacționează pozitiv la cazurile sociale (nu neapărat prin ștergerea întregii datorii, ci prin propunerea unei reeșalonări, oferirea unei perioade de grație sau chiar micșorarea semnificativă a soldului). CSALB reamintește și consumatorilor că procedura de conciliere nu are costuri, spre deosebire de instanțele de judecată, unde taxele sunt împovărătoare și se mai adaugă și prețul expertizei și onorariile avocaților.