Pacha Man pregăteşte o... super-seară de reggae

Unul dintre primii artişti de reggae din România, timişoreanul Călin Nicorici, pe care majoritatea românilor îl cunosc sub numele de scenă Pacha Man, vine la sfârşitul săptămânii, la Constanţa, pentru a susţine un super-show. Evenimentul va fi găzduit sâmbătă seară, de clubul constănţean Heaven’s Hell şi va începe în jurul orei 21.00. Concertul va conţine, bineînţeles, piese mai vechi, dar şi altele mai noi, care reprezintă şi colaborări ale rastaman-ului român cu alţi artişti, în special de hip-hop. De warm-up şi afterparty se vor ocupa XPL şi Magot.

Preţul unui bilet este de 15 lei, în avans şi 20 de lei, la sediul clubului, în seara evenimentului.

VETERAN ÎN BREASLĂ Muzica reggae a apărut şi s-a dezvoltat în Jamaica,în anii ’60, iar peste un deceniu, era deja un curent cunoscut în cele două Americi, pătrunzând în Europa abia prin anii ’80. În România, acest curent a apărut pe piaţă după 1990, însă până în acel moment se asculta pe casete audio şi video foarte rare, aduse... pe sub mână de marinarii români. La acea vreme, curentul era considerat ceva straniu şi tabu, ca şi multe alte stiluri muzicale şi artistice, în general, ce erau importate. Călin Nicorici a preluat impulsul reggae chiar de peste ocean, unde era deja un curent tradiţional şi unde a plecat în 1990. Timişoreanul, pe atunci în vârstă de 14 ani, a plecat după tatăl său, în Canada, a ajuns să studieze la New York, a făcut un copil cu o columbiancă, iar în 1997, a fost expulzat pentru o problemă de natură penală. Întors acasă, a scos primul său album, „Globul de cristal”, după numai un an, iar apoi, încă două materiale, „Drumul spre Rastafari”, în 2003 şi „Contra Curentului”, în 2006.

REVENIRE SPECTACULOASĂ CU HAARP CORD De-a lungul carierei sale, artistul a colaborat cu numeroşi artişti, de la B.U.G Mafia şi până la artişti de pop-dance precum Corina sau Smiley. Revenirea sa în forţă, din ultima perioadă, a fost consemnată de proiectul Haarp Cord, care reprezintă o colaborare a unora dintre cei mai cunoscuţi artişti hip-hop din România: Tudor Sişu, Cedy2k, Dragonu şi bineînţeles... Pacha Man. Primul album Haarp Cord, intitulat „Dragoste sau Frică” şi lansat în primăvara lui 2011, scoate în evidenţă naturaleţea interpretării în stil jamaican a lui Pacha Man, care cântă atât refrene, cât şi părţi întregi ale pieselor. A fost considerat cel mai bun proiect de hip-hop ale anului şi unul dintre cele mai reuşite pe care le-a văzut România, până în prezent. La concertul de sâmbătă, Pacha Man va cânta şi piese făcute împreună cu Haarp Cord.