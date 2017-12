Pachet de măsuri anticriză propus de PSD

PSD propune un Plan de acţiune cuprinzînd un număr de 24 de măsuri pentru ieşirea din criză, printre care se numără reducerea TVA pentru pîine, carne de pui neprelucrată şi lapte, precum şi plata TVA la încasarea facturii. Documentul cuprinzînd setul de măsuri anticriză a fost prezentat public, ieri, de către preşedintele PSD, Mircea Geoană, la încheierea şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD. Potrivit documentului, reducerea TVA pentru pîine, carne de pui neprelucrată şi lapte are ca scop asigurarea protecţiei sociale a celor mai săraci români, măsura urmînd să fie dublată de un mecanism de control, prin care micşorarea TVA să se regăsească în reducerea preţurilor şi nu în creşterea profiturilor comercianţilor. Preşedintele PSD nu a precizat şi cuantumul reducerii TVA-ului. „Iniţial a fost vorba de 5%. Sîntem dispuşi la dialog, pentru a vedea care este forma exactă a acestei reduceri de TVA“, a declarat Geoană. O altă măsură vizează reducerea cu o treime a facturii de energie pentru consumatorii casnici, în funcţie de nivelul veniturilor, dar şi pentru agenţii economici afectaţi de criza economică. Aceste măsuri care fac parte din planul anticriză al social-democraţilor sînt înscrise la capitolul \"Măsuri de înfiinţare/menţinere de locuri de muncă şi solidaritate socială\". La capitolul \"Măsuri de sprijinire a mediului de afaceri\", Geoană a menţionat plata TVA la încasarea facturii. O altă măsură propusă de social democraţi se referă la eliminarea impozitului forfetar începînd cu 1 septembrie 2009. Preşedintele PSD a mai menţionat, ca propunere, acordarea unei bonificaţii de 5% din valoarea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat pentru firmele care, timp de trei ani consecutiv, şi-au plătit datoriile la zi. O altă măsură lansată pentru a fi supusă dezbaterii publice propune penalizarea Ministerului Finanţelor pentru depăşirea termenului legal de rambursare a TVA şi pentru orice întîrziere a plăţilor realizate de instituţiile statului către agenţii economici. PSD propune şi crearea unui Fond Naţional de Locuinţe, care să finanţeze construirea a 50.000 de locuinţe complet echipate, supuse regimului de închiriere, cu garanţii acordate prin Fondul de Garantare pentru IMM-uri. Social democraţii consideră oportună şi înfiinţarea unui Fond de Investiţii pentru Infrastructură şi Dezvoltare Regională, din care să fie finanţate multianual primele 100 proiecte considerate prioritare. Dintre măsurile gîndite de social-democraţi, Geoană a menţionat şi sprijinirea agriculturii prin intermediului Fondului de Garantare a Creditului Rural, extinderea \"programului Rabla\" pentru persoanele juridice de la 1 septembrie 2009 şi extinderea “programului Rabla” pentru tractoare şi alte utilaje agricole, începînd de la 1 ianuarie 2010. PSD propune, totodată, ca angajatorii care înfiinţează minimum 10 noi locuri de muncă pentru şomeri sau absolvenţi de şcoală să primească o bonificaţie de 50% la plata contribuţiilor sociale datorate statului în primul an şi de 25% pentru cel de-al doilea an.