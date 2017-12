Pachete de sărbători pentru copii

Copiii din comuna Lipniţa primesc, ca în fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă, pachete din partea administraţiei locale. Pentru acest final de an, Primăria Lipniţa a pregătit 500 de pungi cu dulciuri şi fructe pentru copiii din comună. „Ieri şi astăzi (n.r. - marţi şi miercuri) am oferit cadouri pentru copii. Am profitat că au fost serbările de final de an şi l-am adus pe Moş Crăciun cu desaga plină până în faţa copiilor. Au primit cadourile toţi copiii, de la cei de grădiniţă până la elevii de clasa a VIII-a”, a declarat primarul din Lipniţa, Florin Onescu.