Pachete lunare pentru pensionari

După o tentativă eşuată în această lună, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a reuşit, ieri, să obţină girul Consiliului Local, care s-a întrunit într-o şedinţă extraordinară, pentru a pune în aplicare o serie de proiecte extrem de importante pentru comunitate. Cu toate că aceiaşi aleşi locali care îi fac opoziţie de peste trei ani au încercat să pună diverse piedici unor proiecte, multe din iniţiativele primarului au devenit hotărâri, fiind aprobate cu majoritate de voturi. Printre hotărârile adoptate în şedinţa de ieri se numără cele referitoare la acordarea pachetelor cu alimente pentru nevoiaşi de 12 ori pe an, prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (PUG), acordarea unor ajutoare de urgenţă sau finanţarea de la bugetul local a proiectului intitulat „Ofensiva litoralului” la iniţiativa Asociaţiei Litoralului. Din păcate, spune primarul, consilierii locali au respins proiectul privind obţinerea unui credit de 10 milioane de euro pentru cofinanţarea proiectelor cu bani de la Uniunea Europeană. „Banii erau extrem de importanţi pentru confinanţarea proiectelor europene, pe care le-am fi putut urgenta dacă aveam aceşti bani. Aşa vom aştepta mult şi bine până când vor veni banii de la Uniunea Europeană. Precizează că, dacă am fi obţinut acest credit de 10 milioane de euro, am fi avut un grad de îndatorare de până la 10%, în condiţiile în care alte primării au un grad de îndatorare de 30%. Dacă Guvernul Boc a putut împrumuta ţara de la FMI, noi de ce nu putem face împrumuturi pentru a derula proiecte de interes local? Din păcate, proiectele vor stagna, pentru că cei care trebuie să construiască nu pot lucra fără bani. Totul este un joc politic pus la cale de o parte a consilierilor locali obedienţi fostului primar. De altfel, o parte a consilierilor locali PNL sunt marionetele PDL”, a spus Claudiu Tusac.