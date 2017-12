Pachetul de bază, pilon pentru salvarea Sănătăţii

Sistemul sanitar din România este cu un picior în prăpastie. O recunoaşte, într-un fel sau altul, chiar cel care se află la cârma celui mai controversat minister din ţară, cel al Sănătăţii. „Nu se mai poate merge aşa, sistemul se prăbuşeşte dacă nu intervenim, va fi nemulţumitor pentru oricine îl apelează. E crucial să-l schimbăm. E important ca toţi să înţelegem necesitatea schimbării. Sistemul trebuie schimbat şi managerial”, este declaraţia ministrului Eugen Nicolăescu, la conferinţa „Mediafax Talks about Health Reform“. Un prim pilon de susţinere este reprezentat de pachetul se servicii medicale de bază, care trebuie implementat cât mai repede. Ar putea fi adoptat la 1 noiembrie. Şi, în ciuda speculaţiilor, el nu prevede excluderea anumitor consultaţii care până acum se făceau în spital, ci reaşezarea acestora.

Ministrul a declarat că anumite lucruri au fost transmise confuz, uneori din vina ministerului, alteori din lipsa de informare a unora. „Atunci când am început să vorbim de pachetul de servicii medicale de bază, am făcut precizarea că această obligaţie o avem în programul de guvernare, dar nimeni nu s-a dus să citească programul de guvernare. Eu, naiv fiind, am considerat că lumea citeşte. Pachetul de bază este pentru asiguraţi şi neasiguraţi, dar după neasiguraţi este o paranteză pe care nimeni nu vrea să o citească, în care spunem că asigurăm prevenţie, intervenţie de urgenţă”, a spus ministrul. Pachetul de bază pentru asiguraţi înseamnă tot ce a fost propus în această ofertă garantată a statului, de la asistenţă comunitară până la paliaţii.

DEMNITARUL A SUBLINIAT CĂ ÎN NICIUN CAZ PACIENŢII NU VOR RĂMÂNE FĂRĂ CONSULTAŢII, AŞA CUM S-A TOT SPUS.

Totodată, ministrul s-a declarat nemulţumit de faptul că în două săptămâni nu a primit nicio observaţie, niciun comentariu, nicio propunere privind pachetul de bază. „Dar peste o săptămână, când terminăm dezbaterea publică, vă dau în scris câtă lume va veni cu critici, câte lucruri sunt în neregulă. Atunci, de ce ne mai pierdem timpul? Pachetul de bază nu este invenţia Ministerului Sănătăţii, cu toate că, după mintea unora, este invenţia lui Nicolăescu. Este angajamentul Guvernului şi Ministerului Sănătăţii, este elaborat după luni de zile de muncă, cu cei mai importanţi medici din această ţară. Nu cred că cineva îşi poate permite să critice munca a sute de profesori universitari, medici, decât din rea-credinţă. Nu pot decât să le mulţumesc medicilor care au făcut eforturi colosale, care în timpul lor liber, fără să fie plătiţi, au lucrat”, a mai spus Nicolăescu.

EFECTELE, DUPĂ APROAPE TREI ANI Cât priveşte efectele implementării pachetului de bază, ministrul nu-şi imaginează că acestea se vor face simţite în două-trei săptămâni, ci în doi ani şi jumătate, trei ani. „De la 1 ianuarie am vrea să începem să producem efecte, cu paşi mici, dar siguri. Ştim că azi cheltuim mulţi bani neeconomicos, că sunt componente din prespitalicesc consumate necorespunzător. Pachetul de bază se adresează în primul rând medicilor. Transmit un mesaj ca, în perioada următoare, două-trei luni să facem cât mai multe întâlniri cu medicii, asociaţii profesionale, astfel încât ceea ce trebuie să fie cunoscut să ajungă la cât mai mulţi oameni. O componentă mare de comunicare trebuie să fie cu cetăţenii”, a spus Nicolăescu.

Pachetul suplimentar mai are de aşteptat

Nicolăescu a spus că urmează să fie construit şi pachetul suplimentar din asigurări private, însă acest demers va începe după adoptarea pachetului de bază. „Trebuie să urmăm nişte paşi logici. Nu facem încă asta pentru că vrem să avem fundamentul, care este pachetul de bază. Dacă va trece la 1 noiembrie, putem trece la dezbateri şi pe pachetul suplimentar. Am încredere că, dacă ne vom apleca cu atenţie, cu mai puţină dorinţă de spectacol, pe acest pachet, atunci oamenii care ne ascultă vor înţelege cât de favorabil le este să se aplice acest pachet. În orice ţară civilizată şi normală este un pachet garantat de stat. Încercăm să modificăm atitudini, comportamente”, a spus ministrul.