Pachetul de servicii medicale nu trebuie privit ca un produs finit!

Pachetul de servicii medicale de bază nu trebuie privit ca un produs finit, ci trebuie actualizat permanent, este de părere preşedintele asociaţiei Observatorul Român de Sănătate (organizaţie non-guvernamentală care îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea sistemului de sănătate din România prin desfăşurarea de studii de cercetare privind performanţa politicilor şi a serviciilor de sănătate), totodată şi cercetător la London School of Hygiene & Tropical Medicine din Marea Britanie, Adrian Gheorghe. Chiar dacă noul pachet de servicii medicale de bază are un conţinut cuprinzător, trăsătura sa fundamentală este deplasarea unei părţi din costul actului de îngrijire asupra pacientului, se arată într-un comunicat al Asociaţiei. Deşi serviciile acoperite sunt acum mai transparente pentru asiguraţi, pachetul este în mare măsură bazat pe documente normative deja existente. Aceste două concluzii se desprind din ultimul raport de cercetare elaborat de asociaţia Observatorul Român de Sănătate (ORS), material intitulat „Introducerea pachetului de servicii medicale de bază în România”. „Faptul că volumul de servicii medicale şi traseele clinice pe care le urmează pacienţii vor fi, cel puţin aparent, mai ferm reglementate reprezintă oportunităţi pentru monitorizare şi optimizare. Rămâne de văzut în ce măsură furnizorii de servicii medicale vor fi sprijiniţi concret pentru a implementa pachetul şi cum vor fi corectate dezechilibrele care vor apărea”, a declarat preşedintele asociaţiei Observatorul Român de Sănătate. Lucrarea Observatorului Român de Sănătate este cu atât mai importantă cu cât Guvernul României şi, implicit, Ministerul Sănătăţii şi-au luat angajamentul faţă de Fondul Monetar Internaţional că vor revizui, până la sfârşitul lui 2013, lista de servicii medicale oferite asiguraţilor şi persoanelor care nu beneficiază de asigurare medicală. „Pachetul de bază, deşi perfectibil, reprezintă un pas important către un sistem de sănătate mai raţional şi mai eficient”, a declarat, la rândul său, vicepreşedintele Observatorului Român de Sănătate şi doctorand în politici de sănătate la Universitatea „Johns Hopkins“ din Statele Unite ale Americii, Nicolae Done. O altă modificare esenţială este reprezentată de deplasarea volumului îngrijilor medicale către ambulator şi medicul de familie, a căror responsabilitate creşte semnificativ odată cu intrarea în vigoare a pachetului, termenul avansat fiind februarie 2014.