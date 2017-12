Pacienții SCJU Constanța pot face reclamații și pe Facebook

09:12:39 / 09 Mai 2015

sesizare

Aseară , a fost stabilizata mama mea in vârstă de 65 de ani. Venita prin upu, si necesita internare tensiune 24;13 , in fine a stabilizat,o, nu au vrut sa ne interneze deoarece in data de 06.05.2015, am stat 3 ore , s,a făcut doar o electrocardiograma. Am cerut sa plecam, am revenit aseară din nou. , cele două dr care au fost dengarda in upu, au gost di in data de 06.05.2015, ne a zis ca. Pt internare o sa mergeți înapoi la spitalul unde ați plecat miercuri, a fost o razbunare. Foarte urat, pentru o bătrână de 65 de ani! Îmi este teama, sa le mai găsesc pe aceste dr in cazul , in care ajung din nou. Ar trebui luate masuri împotriva celor 2 dr fin upu, fin data de 08.05.2015.