Pacienta cu transplant medular, externată!

Pe 28 noiembrie 2018, a fost externată din Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) pacienta care a beneficiat de transplant medular, a anunțat SUUB. Precizăm că pacientei i s-a făcut o autogrefă, transplant cu propriile celule stem. “Am realizat un transplant autolog. Este o procedură care se realizează în anumite afecțiuni hematologice, ca o consolidare a răspunsului obținut prin tratamentul chimioterapic și în care se recoltează celulele stem înainte de a se face procedura de autotransplant. Celulele stem au fost recoltate din sângele periferic”, spune conferențiar universitar dr. Horia Bumbea, medicul coordonator al compartimentului de Transplant Medular.

B.N., de 41 de ani, a fost diagnosticată în urmă cu doi ani cu mielom multiplu. “Diagnosticul a fost mielom multiplu, care a recăzut după prima linie de tratament și după primul autotransplant. A necesitat reluarea tratamentului, cu un regim de linia a doua pe care noi l-am efectuat aici, în Clinica de Hematologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București și, pentru consolidarea și îmbunătățirea răspunsului terapeutic, a trebuit să se aplice al doilea autotransplant și pe care l-am efectuat aici, în Compartimentul de Transplant Medular al Spitalului Universitar de Urgență București, și ne bucurăm că l-am putut face la scurt timp de la ultimul tratament”, a spus dr. Horia Bumbea. Transplantul a decurs foarte bine și a fost posibil cu implicarea deosebita a medicilor, asistenților și infirmierelor din secție.

Pacienta a fost internată la SUUB pe 12 noiembrie, ea aflându-se în îngrijire medicală de doi ani. A făcut primul autotransplant la o altă unitate medicală de stat din Capitală și, ulterior, a fost urmărită de medicul curant de la SUUB. SIMPTOME! “Aveam dureri de spate și în urma investigațiilor medicale am aflat că trebuie să fac transplant de măduvă. Vreau să mulțumesc întregului personal medical de aici din Spitalul Universitar. Dr. Bumbea și dr. Marinescu sunt niște oameni cu suflet mare. Un medic care-și face meseria cu atâta pasiune transmite încredere și pacientului și asta am simțit și eu. Mă simt foarte bine acum, abia aștept să ajung acasă la familia mea. După acest transplant vreau să stau liniștită, nu o să mai merg la serviciu și am să mă răsfăț. Atât vreau. Pentru că acum sănătatea mea e cea mai importantă”, a spus B.N., la externare.

Pacienta va reveni la control peste o lună și va fi evaluată periodic.

Secția Clinică Hematologie din SUUB este coordonată de profesor universitar doctor Ana Maria Vlădăreanu și compartimentul de Transplant Medular din cadrul secției este coordonat de conferențiar universitar doctor Horia Bumbea.