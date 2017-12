Pacienta supusă unui haplotransplant în România este bine

Starea femeii care, în urmă cu o săptămână, a fost supusă, în premieră în România, unui haplotransplant - operaţie realizată între persoane compatibile doar 50%, primind măduvă de la mama ei, este bună, medicii afirmând că intervenţia ar putea fi realizată şi în ţară. În urmă cu o săptămână, medicii Institutului Clinic Fundeni au făcut în premieră un transplant de măduvă, de la mamă la fiica ei de 32 de ani, în condiţii de compatibilitate de doar jumătate. ”Am luat această decizie ca fiind singura soluţie pentru bolnava de limfom Hodgkin. Fratele ei n-a fost compatibil deloc, iar un an şi jumătate s-a căutat un donator neînrudit în registrele internaţionale, dar nu s-a găsit. (...) În străinătate sunt realizate aceste intervenţii de ani. Noi am început în urmă cu o săptămână. Acum vor putea să salvăm în ţară o parte dintre bolnavii care erau trimişi în clinicile din străinătate”, a declarat şeful Clinicii la hematologie şi directorul medical al Institutului Fundeni, dr. Alina Tănase. Medicii au recoltat celule stem din măduva osoasă a mamei, care au fost transferate fiicei sub forma unei transfuzii. ”Am recoltat de la mamă peste un litru de măduvă hematogenă. Procedura a durat trei ore. Imediat după recoltare, măduva a fost administrată fiicei. La o săptămână de la procedură, pacienta este în stare stabilă. Evident e izolată pentru că imunitatea ei este zero şi orice infecţie îi poate fi fatală”, a adăugat medicul-șef. Potrivit medicului, există riscul de recădere, dar peste 50% dintre pacienţi scapă de boală fără alte reacţii imunologice. ”Procedura va putea fi folosită în cazul a 30% dintre bolnavii cu diferite forme de cancere ale sângelui, care n-au un donator compatibil în totalitate”, a arătat Tănase.