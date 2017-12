Pacienți ai Spitalului de Urgență Constanța cer ajutor!

În această perioadă, centrele de transfuzii sanguine din țară fac eforturi mari pentru a menține stocurile de sânge. Pe lângă apelurile repetate ale conducerilor unităților, medicii din spitale solicită rudelor pacienților care au nevoie de sânge să meargă la centre și să doneze în numele bolnavilor. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) din Constanța este pe lista unităților din țară care au nevoie mare de sânge, în condițiile în care numărul populației în plin sezon estival aproape că se triplează. Spitalele sunt pline cu bolnavi, iar solicitările sunt pe măsură. Medici din cadrul celui mai mare consumator de sânge din județ - Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța, se văd nevoiți să ceară ajutor rudelor și prietenilor pacienților spitalizați. În această situație se află Emilian Gheorghe Zaharia, de 73 de ani, din Constanța, diagnosticat în urmă cu aproximativ 4 ani cu leucemie limfatică cronică. Periodic, bărbatul este obligat să meargă la spital pentru tratamentul care-l ține în viață, dar acesta nu i se poate administra decât dacă are o anumită valoare a hemoglobinei. Medicii i-au dat o veste proastă la ultima investigație care-l pregătea pentru tratament: are mare nevoie de transfuzii sanguine. ”Îi rog din tot sufletul pe toți cei care pot ajuta să meargă să doneze în numele tatălui meu. Are mare nevoie de tratament pentru boala sa. Doar așa este ținut în viață”, a spus Valentin Zaharia, fost fotograf al publicației noastre. Toți cei care vor să ajute pot merge la CRTS Constanța, situat lângă Policlinica nr. 1 de la SCJU, de luni până vineri. De asemenea, în contextul nevoii mari de sânge, conducerea CRTS Constanța a prelungit programul de donare și sâmbătă, 23 iulie, în intervalul 9.00 - 13.30, pentru cei care nu o pot face în zilele lucrătoare.

