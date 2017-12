Pacienți în pericol! Fără personal medical, operații până-n anumite ore!

Nu este pentru prima dată când se atrage atenția că lipsa de personal medical, fie medici, fie asistenți medicali, poate pune în pericol sănătatea și chiar viața pacienților. Medicii continuă să ofere exemple concrete. Astfel, medicul neurochirurg Ionuț Gobej de la Spitalul Colentina susține că managerul unității a redus personalul secției ATI, iar orele suplimentare nu au fost plătite, ceea ce a dus la imposibilitatea realizării intervențiilor chirurgicale după ora 15.00, doi pacienți fiind în acest moment în pericol. Medicul a făcut publică situația a doi pacienți care au patologie tumorală benignă, despre care susține că au o situație clinică deosebit de gravă și al căror prognostic vital ar putea fi mai mic de o lună în lipsa operațiilor. În schimb, dacă pacienții ar putea beneficia de intervențiile chirurgicale, ar avea o speranță de viață egală cu a populației generale. ”Doi pacienți sunt într-o situație foarte complicată. Deși au tumori care sunt considerate benigne, ele sunt situate în zone anatomice foarte complicat de abordat și pun la risc viața pacienților. În cazul în care vom reuși să îi operăm fără complicații, acești pacienți pot avea un prognostic vital, adică o speranță de viață egală cu a unui om sănătos de vârsta lor. Nu este o problemă care îi vizează doar pe cei doi pacienți, îi vizează pe toți pacienții viitori, pentru că în aceste condiții activitatea chirurgicală în clinica noastră nu se mai poate desfășura în condiții normale. Operații care durează peste opt ore, practic, vor fi imposibil de realizat. Există o pierdere de șanse pentru oamenii care au astfel de patologii”, a mai spus medicul. El susține că a discutat cu managerul Silvi Ifrim despre situația unității medicale și că a încercat să prezinte soluții pentru buna desfășurare a activității, redactând în acest sens o scrisoare prin care cere ajutor de la instituțiile statului. Într-o postare pe Facebook, medicul i-a cerut demisia managerului, dar spune că nu acesta este scopul principal. ”Mi s-a spus, citez, ”nu mă interesează această problemă, nu este problema mea, nu eu mă ocup de asta și, atunci când vorbești de binele pacienților, folosești o lozincă”. Din acest moment am considerat că orice discuție cu acest om nu poate continua și am anunțat-o pe doamna manager de demersurile pe care va fi urmat să le fac. Așadar am scris acea scrisoare de ajutor și am depus-o la administrația spitalului, anunțând-o în prealabil că această cerere va fi făcută publică. În solicitarea mea, m-am adresat și autorităților statului. Deși am scris în postarea mea că cer demisia managerului actual, de fapt nu este ceea ce mă interesează în primul rând. În primul rând mă interesează ca eu și colegii mei să ne putem efectua activitatea în condiții normale”, a adăugat Ionuț Gobej. Până la luarea unei decizii administrative care să rezolve situația spitalului, turele vor fi asigurate de medici pe bază de voluntariat, situație care nu poate dura la nesfârșit, în opinia medicului. Managerul Silvi Ifrim nu a putut fi contactat, până la ora transmiterii știrii.