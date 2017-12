Pacienţi mulţi, medici şi asistenţi puţini!

Similar multor unităţi sanitare din ţară, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa se confruntă cu un deficit de personal important, fiecare clinică şi secţie desfăşurându-şi activitatea fără medici şi asistenţi medicali suficienţi, astfel încât totul să fie sub un control maximum, pacienţii să aibă parte de toată grija cadrelor medicale. Şi asta în condiţiile în care, cel puţin la SCJU Constanţa, numărul pacienţilor internaţi este în uşoară creştere, de la an, la an, potrivit directorului medical al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Cătălin Grasa. Un bilanţ al celor nouă luni ale lui 2012, prezentat de directorul medical, arată cum sute şi chiar mii de pacienţi au trecut pragul secţiilor şi clinicilor SCJU. Astfel, la cardiologie, peste trei mii de pacienţi au trataţi, la chirurgie generală peste 2.600, la chirurgie plastică - 716, la chirurgie cardiovasculară - 721, la dermato-venerologie - 682, la medicină internă - 5.470, la nefrologie - 772, la neurochirurgie - 849, la neonatologie - 2.424, la ORL - 1.471, obstetrică-ginecologie - 5.481, oftalmologie - 921, oncologie - 945, ortopedie - 1.298, pediatrie - 5.588, psihiatrie - 1.141, urologie - 1.170.

DEBLOCARE DE POSTURI Vestea bună este că, pe 25 octombrie, potrivit directorului dr. Grasa, vor fi deblocate noi posturi, de data aceasta fiind vorba despre posturi, nu temporar vacante, ci definitive. SCJU va organiza concurs la sediul unităţii, pe 25 octombrie, la ora 10.00. Vă prezentăm posturile vacante: 1 post asistent medical - Clinica Chirurgie Ortopedie Pediatrică, 1 post asistent medical - Secţia Clinică Urologie, 1 post asistent medical - Clinica ORL, 1 post asistent medical – Clinica Nefrologie, 1 post asistent medical - Staţia de Sterilizare, 2 posturi asistent medical - Clinica Neurologie, 2 posturi asistent medical - Clinica Neurochirurgie, 2 posturi asistent medical - Clinica ATI,

2 posturi asistent medical - Secţia Neonatologie, 5 posturi asistent medical - Secţia Clinica Ortopedie Traumatologie, 4 posturi asistent medical - Clinica Ortopedie Traumatologie, 3 posturi asistent medical - Centrul de Hemodializă.

CONDIŢII DE PARTICIPARE Printre condiţiile de participare precizăm: diplomă de absolvire a liceului sanitar sau diplomă de şcoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997 sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; taxa de înscriere 50 lei. Dr. Grasa a declarat că dosarele de înscriere la concurs se depun până la 22 octombrie, la ora 15.00, la Serviciul de Resurse Umane. Rezultatul selectării dosarelor admise se va afişa pe 23 octombrie. Contestaţiile candidaţilor a căror dosare au fost respinse se pot depune la Serviciul Resurse Umane, pe 24 octombrie, răspunsul la contestaţii se va afişa tot pe 24 octombrie. Proba scrisă va avea loc pe 25 octombrie, iar cea orală pe 26 octombrie.