Pacienţi pe bandă rulantă!

În ultimele trei zile, când şi temperaturile au fost extrem de scăzute, numărul prezentărilor în Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a fost cu mult mai mare faţă de o perioadă obişnuită, a anunţat conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. „Am avut 777 de pacienţi, o cifră foarte mare, chiar cu 30% mai mare decât în mod normal. A fost o perioadă extrem de grea şi pentru personalul medical care este la jumătate din normativ”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. El a adăugat că „majoritatea pacienţilor au ajuns la spital cu afecţiuni cardiace, în multe cazuri ele fiind declanşate de frig, afecţiuni care ţin de ortopedie, traumatologie”. „În prezent, clinica de ortopedie este foarte aglomerată, sunt cinci pacienţi „peste” numărul de paturi. Poate să ne amendeze cine vrea, să ne facă orice. Eu nu pot trimite bolnavii acasă, sunt cu traumatisme, imobilizaţi. Au nevoie de ajutorul medicilor”, a declarat managerul. Şi copiii au fost afectaţi de temperaturile extrem de scăzute. O dovedeşte numărul mare de internări. Mai exact, sunt 12 cazuri în plus comparativ cu numărul de paturi. În cazul celor mici au predominat afecţiunile respiratorii. „Şi aici nu am avut de ales şi am suplimentat numărul de paturi”, a explicat dr. Căpăţână. În contextul supraaglomerării, conducerea unităţii sanitare face apel la populaţie să înţeleagă situaţia şi faptul că toate cazurile sunt preluate de către cadrele medicale în funcţie de urgenţele medicale.