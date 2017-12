Pacienţii cu hepatită C ar putea plăti o parte din medicaţie

Pacienţii cu hepatită C care nu respectă schema de tratament sau nu îşi iau medicamentele ar putea fi obligaţi ca la următorul tratament să contribuie cu un procent important din cost, a declarat, ieri, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea. Oficialul a precizat că pacienţii cu hepatită C primesc degeaba medicamente foarte scumpe dacă nu le administrează corect. El a explicat că, dacă nu se respectă întocmai schema de tratament stabilită de medic, atunci pacientului nu i se face niciun serviciu prin faptul că i s-a prescris un medicament de ultimă generaţie. Ciurchea a precizat că ia în calcul introducerea unei clauze care să oblige pacientul să suporte o parte importantă din costul medicamentelor dacă nu ia tratamentul atunci când îi prescrie medicul şi conform indicaţiilor acestuia. ”Poate că sună prea dur sau cinic, dar dacă nu iei medicamentele la următorul tratament va trebui să contribui cu un procent important”, a spus preşedintele CNAS. Managerul Spitalului „Sfânta Maria“ din Capitală, Narcis Copcă, a precizat că în astfel de cazuri statul ar trebui să nu se mai îngrijească de aceşti pacienţi, adică să aplice aceeaşi politică funcţională în alte state din străinătate. Managerul Institutului de Boli Infecţioase ”Matei Balş”, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, a afirmat că administrarea tratamentului pentru hepatită C este foarte strictă şi trebuie să se efectueze cu foarte mare atenţie, pentru că, în caz contrar, virusul ar putea deveni mutant, iar acest lucru ar duce într-un timp mult mai scurt la ciroză hepatică.