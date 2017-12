Pacienţii cu TBC rezistentă, „bombe biologice în spaţii închise”

Peste 500 de pacienţi cu tuberculoză (TBC) rezistentă la tratamentul clasic sunt depistaţi, anual, în România, rata de succes la terapia de specialitate fiind de doar 19,6 la sută, în majoritatea cazurilor din cauza abandonului sau a medicaţiei incomplete, spun specialiştii. „În lume, rata de succes în tratamentul tuberculozei multidrog rezistentă este între 55 şi 85%. În România, rata de succes a fost, din nefericire, de numai 19,6%. Cele mai multe dintre cazuri sunt făcute „cu mâna omului” - non-complianţa la tratament, abandonul repetat al medicaţiei, monoterapia, lipsa de educaţie a pacienţilor. Unii dintre ei şi-au selectat terapia luând un singur medicament sau s-au infectat cu germeni chimiorezistenţi”, a explicat directorul Programului de TBC din Ministerul Sănătăţii (MS), Georgeta Popescu, la conferinţa privind coordonarea eforturilor de a ţine sub control tuberculoza, care are loc, în perioada 19-21 martie, la Bucureşti. Conferinţa, organizată de Ambasada SUA la Bucureşti, Comandamentul European al Forţelor Armate ale SUA (EUCOM), Centrul de Monitorizare Medicală al Forţelor Armate ale SUA (AFHSC) şi ministerele Sănătăţii şi Apărării din România, are printre participanţi experţi internaţionali în TBC şi urmăreşte să sporească depistarea, prevenirea şi tratarea bolii, pentru a reduce incidenţa acesteia în România, în contextul în care, anual, la nivel naţional sunt depistate 500-570 de noi cazuri de afecţiune multidrog rezistentă. Potrivit lui Popescu, pacienţii care nu urmează tratamentul reprezintă \"bombe biologice în spaţii închise, întrucât prin strănut, tuse, vorbă, împrăştie chimiobacteria tuberculoasă rezistentă\". Georgeta Popescu a vorbit şi despre fondurile alocate de stat pentru progarmul naţional de TBC şi de sumele externe primite prin Fondul Global cu acelaşi scop. Bugetul pentru Programul naţional de tuberculoză în 2012 a fost de un milion de euro, de la stat, iar 2,134 milioane de euro au venit prin proiectele Fondului Global. „Pentru 2013, bugetul estimat este de aproximativ cinci milioane de euro, reprezentând valoarea tratamentului bolnavilor cu multidrog rezistenţă, iar din ianuarie 2013 avem un alt grant prin proiectul Fondului Global, de 3,1 milioane de euro pentru această categorie de bolnavi, atât pentru diagnostic cât şi teste rapide. Aceste fonduri sunt nerambursabile, pe proiecte pe care Ministerul Sănătăţii le-a câştigat şi pe care le derulăm prin Institutul de Pneumologie”, a adăugat Popescu.