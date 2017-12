Pacientul care refuză dosarul electronic să-şi asume decizia

Dacă pacientul nu-şi dă acordul pentru iniţializarea dosarului electronic, ar trebui să-şi asume decizia eventual printr-o declaraţie în faţa notarului, urmând ca ulterior să răspundă pentru acest lucru, a declarat expertul onorific în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Marius Filip. „Prima consultaţie a pacientului care nu are dosar electronic porneşte automat iniţializarea dosarului. Aceasta poate fi făcută la medicul de familie, la ambulatoriu sau la spital”, a declarat, ieri, Marius Filip la conferinţa „Mediafax Talks“, organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a Medicilor de Familie. Expertul CNAS a declarat că în prezent nu există sancţiuni pentru cei care nu doresc să folosească dosarul electronic şi a arătat că, dacă pacientul nu-şi dă acordul pentru iniţializarea dosarului electronic, ar trebui să-şi asume decizia. “Dacă pacientul nu-şi dă acordul, să-şi asume şi să răspundă pentru acest lucru, să nu mă acuze ulterior că nu am ştiut diversele diagnostice”, a explicat Filip. Potrivit acestuia, cu cât un medic are mai multe informaţii medicale despre pacient, cu atât mai bine ştie ce investigaţii trebuie să recomande acestuia, ce investigaţii ulterioare trebuie recomandate, monitorizarea bolnavului fiind mult mai bună.