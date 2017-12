Pacientul trebuie informat printr-o campanie pe limba lui

Reprezentanţii medicilor de familie cer ca pacienţii să primească informaţiile privind modificările legislative din sistemul sanitar pe înţelesul lor, nu folosindu-se termeni de specialitate. Sub nicio formă pacientul nu va sta să citească legislaţia din domeniu, care este, în plus, şi extrem de stufoasă. “Nu este normal ca pacientul să fie informat printr-o lege sau printr-o ştire. Pacientul trebuie informat de către asigurător sau de către Ministerul Sănătăţii, care-i asigură programe de prevenţie, printr-o campanie derulată pe limba lui. Dacă îl punem să citească din „Monitorul Oficial“ o lege şi o normă de 500 de pagini, este iluzoriu să credem că putem avea un efect în urma acestui gen de informări. Pacientul trebuie să ştie exact ce are de făcut”, a declarat, ieri, vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), Sandra Adalgiza Alexiu, la conferinţa Mediafax organizată, la iniţiativa SNMF, cu ocazia Zilei Internaţionale a Medicului de Familie, marcată pe 19 mai. Potrivit vicepreşedintelui, în prezent există cadrul legal, cadrul structural pentru asigurarea asistenţei medicale, dar mai departe mai sunt o mulţime de paşi de făcut ca acest lucru să devină fezabil. “Ca lege, este o intenţie foarte bună şi normele la fel, dar ele în acest moment nu vin decât să schiţeze ceea ce urmează. Este nevoie de metodologie, de schiţare de riscograme, de punct de lucru tehnic care să arate cum se poate pune la punct acest lucru, cum se face concret pentru fiecare pacient în parte, pentru că vor exista numeroase situaţii. Trebuie instruiţi cei care aplică pachetul de bază, respectiv medicii, laboratoarele, farmaciile, şi, evident, trebuie o campanie susţinută care să instruiască oamenii din România sau pacienţii - dacă vreţi să le spunem aşa - la ce se referă acest lucru”, a declarat dr. Alexiu. “Vom vedea în ce măsură, care este viziunea Ministerului şi a Casei cu privire la aceste riscograme, ce anume riscuri de boală acoperă, în ce constau, pentru că nu ştim nimic concret: nici ce chestionare vor fi, nici ce analize vor fi decontate în acest sens, nici cum se face tehnic, pe ce fel de bilete vom trimite aceşti pacienţi, deci lucrurile concrete nu le ştim. Trebuie puse la punct toate aceste lucruri, deşi noi am lucrat pe grupuri de lucru la aceste riscograme”, a adăugat dr. Alexiu. Ea a adăugat că există programe naţionale în alte ţări şi manuale în care se explică realizarea unei riscograme.