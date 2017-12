“Pacific Princess”, la Constanţa, după 10 ani

Nava de croazieră “Pacific Princess”, denumită şi „Love Boat” (Nava Dragostei), după apariţia în filmul cu acelaşi nume din 1977, a ajuns din nou în Portul Constanţa, după aproape 10 ani, scurşi de la ultima vizită. Reprezentantul Agenţiei de turism „Danubius”, Virgil Stan, a declarat că, cel mai probabil, “Pacific Princess” a revenit în Constanţa ca urmare a solicitărilor întocmite de pasageri sau după ce conducerea navei a decis să adauge rute noi în itinerariile navei, însă nicidecum statul român nu are vreo contribuţie în acest sens. „Probabil că ruta care a inclus şi Portul Constanţa propusă de conducerea navei a avut feed-back din partea clienţilor navei. Însă nu e meritul nostru că “Pacific Princess” a ajuns din nou în Portul Constanţa, după ani întregi în care nu a fost prezentă”, a declarat Virgil Stan. Cei 670 de pasageri care s-au aflat la bordul ambarcaţiunii au vizitat muzeele din Constanţa şi împrejurimile, au ajuns în Capitală şi au făcut un tur al Palatului Parlamentului şi au ajuns şi în Delta Dunării. “Pacific Princess” a fost construită în 1971, cântăreşte 30.200 de tone, are 168 de metri lungime şi 25 de metri lăţime, poate atinge o viteză de 20 de noduri şi are şapte punţi. Nava se va reîntoarce în Portul Constanţa pe 16 septembrie.