Pact pentru stabilitatea funcţiilor publice

Începutul lui 2010 va fi dedicat discuţiilor cu liderii partidelor parlamentare pentru elaborarea pactului de stabilitate a funcţiilor publice, care ar putea intra în vigoare chiar în cursul acestui an. Premierul Emil Boc a spus că acest lucru este proiritar pentru Guvern la începutul lui 2010. “Avem doi ani şi jumătate până la viitoarele alegeri, putem în linişte să stabilim aceste elemente de stabilitate a funcţiilor publice pe care să le respectăm cu toţii, indiferent dacă vom fi la putere sau opoziţie”, a declarat Emil Boc. Potrivit premierului, intrarea în vigoare a acestui pact este cu atât mai bună cu cât se produce mai rapid. “Fiecare om trebuie să aibă elementul de stabilitate, să se ştie că, în România, când se schimbă o guvernare, sunt 3.000 de oameni cu bagajele la uşă, specialiştii partidului şi crescuţi de partid, care pleacă şi vin ceilalţi, care câştigă alegerile, la fel, pregătiţi. Este cea mai mare greşeală şi pacoste, să schimbi de la portar la ministru”, a spus Emil Boc. Ideea lui Boc este cu atât mai interesantă cu cât partidul pe care îl reprezintă a făcut acest lucru în toate instituţiile pe care le-a preluat. Boc a precizat că măsura stabilităţii se va aplica doar celor care sunt asumaţi politic, iar sub nivelul politic, restul angajaţilor vor avea stabilitate în funcţie. Premierul a explicat că, prin procesul de descentralizare, serviciile deconcentrate vor fi transferate la nivel judeţean, iar preşedintele Consiliului Judeţean urmează să-şi facă nominalizările şi să-şi stabilească oamenii cei mai potriviţi pentru aceste funcţii. În altă ordine de idei, Emil Boc afirmă că se aşteaptă ca anul 2010 să fie mai bun decât 2009, în condiţiile în care speră la o creştere economică de 1,3 la sută, guvernanţii urmând să facă ceea ce trebuie şi mai puţin ceea ce le place. “Am încheiat un an economic 2009 extrem de greu, poate cel mai greu din ultimii 60 de ani şi, cu siguranţă, cel mai greu de după Revoluţie. Intrăm într-un an 2010 care, chiar dacă va fi încă dificil, totuşi va fi mai bun decât 2009, pentru că vom avea creştere economică şi împreună, prin muncă, solidaritate, lege şi eliminarea risipei şi prin munca politicienilor, sperăm să ducem România acolo unde toţi românii aşteaptă, unde să aibă acces la demnitate, prosperitate şi la acea zi de mâine fără griji şi cu multă speranţă\", a afirmat Emil Boc. Premierul a precizat că Guvernul va lua, în noul an, o serie de măsuri de relansare economică, începând chiar de la bugetul de stat pe 2010, care este conceput astfel încât să pună accent pe dezvoltare, pe susţinerea investiţiilor şi a locurilor de muncă, în limitele unui deficit de 5,9 la sută.