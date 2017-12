Pădure în mijlocul oraşului

Metropola americană Detroit a fost greu lovită de criză, iar spaţiile sale goale ar putea găzdui… o pădure. Proiectul The Forest, în traducere al arhitecţilor Hyuntek Yoon şi Soobum You din cadrul atelierului WHY, este gândit a fi localizat în inima centrului financiar al oraşului, pe malul râului Detroit şi ar putea fi unul dintre cele mai ambiţioase proiecte urbanistice din ultimii ani. Proiectul a fost premiat de Institutul Urban Land în 2010, iar acum este propus în competiţia Detroit by Design.

Proiectul îşi propune să readucă liniştea, armonia şi inspiraţia, atribute acordate de obicei pădurii, în mijlocul unui oraş care duce lipsă de un peisaj natural spectaculos. Ideea este să se creeze un spaţiu vizual separat de oraş, pentru “a creşte imaginaţia poetică a oamenilor” şi a-i reobişnui să se plimbe pe jos într-un oraş recunoscut pentru faptul că nu este deloc prietenos cu pietonii. Parcul va avea diverse componente, precum sculpturi, cărări, poduri, dar şi un spaţiu deschis care va putea găzdui concerte, proiecţii de filme sau spectacole de teatru. În acest spaţiu deschis, scaunele vor fi răspândite şi nu aşezate liniar ca în sălile de spectacole. Intenţia cea mai sinceră a arhitecţilor este ca oamenii să simtă misterul plimbării printr-o pădure virgină în mjilocul oraşului. De altfel, cărările vor fi create în aşa fel încât să fie încurajată drumeţia şi nu un parcurs bine specificat. Rămâne de văzut dacă juriul va fi impresionat!